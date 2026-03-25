رفع أندية السلة الأمريكية إلى 32 فريقا

صوّت مجلس حكّام دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين «إن بي إيه»، الأربعاء، على السماح للرابطة بإضافة فريقين جديدين في لاس فيجاس وسياتل، ما سيرفع عدد الأندية إلى 32 فريقًا.

وتُعدّ الخطوة الأولى في مسار طويل قد يؤدي إلى ولادة فريق جديد في سياتل، حيث لعب سابقًا فريق «سوبر سونيكس» قبل انتقاله إلى أوكلاهوما سيتي، وكذلك في لاس فيجاس، التي استضافت مناسبات عدة للدوري، بينها مباراة كل النجوم، وتحتضن سنويًا مباريات الدوري الصيفية المخصّصة للمواهب الشابة واللاعبين غير المرتبطين بأي نادٍ.

وقال آدم سيلفر، مفوّض الدوري: «يعكس التصويت الذي جرى اليوم اهتمام مجلسنا باستكشاف إمكانية التوسّع إلى لاس فيجاس وسياتل، وهما سوقان لهما تاريخ طويل في دعم كرة السلة داخل الدوري الأمريكي للمحترفين».

ويتطلب اعتماد أي قرار بإضافة فرق جديدة موافقة 23 من أصل 30 عضوًا في مجلس الحكّام، وهي خطوة لا تزال بعيدة نسبيًا.

وكانت آخر مرة توسّع فيها الدوري عام 2004 عندما انضم فريق شارلوت هورنتس إلى المنافسة.