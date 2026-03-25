الاتفاق يكسب تجربة الباطن بالأربعة

تغلب فريق الاتفاق الأول لكرة القدم 4ـ1 على الباطن، مساء الأربعاء، في مباراة تجريبية ضمن استعدادات الطرفين لاستئناف الموسم بعد فترة التوقف الجارية.

والتقى الفريقان على ملعب الاتفاق في الدمام، وسجّل لأصحاب الأرض المهاجم الفرنسي موسى ديمبيلي «هدفين»، والمهاجم المصري أحمد حسن كوكا، والجناح الجنوب إفريقي موهاو نكوتا، بينما سجَّل للضيوف، المنتمين إلى دوري «يلو» للدرجة الأولى، القُمُري يوسف مانشجاما، لاعب الوسط الهجومي.

ومنح سعد الشهري، مدرب «النواخذة»، فرصة المشاركة، خلال المباراة، لأكبر عدد من اللاعبين المتاحين، بهدف الوقوف على جاهزيتهم البدنية والفنية بعدما عادوا، الإثنين، إلى التدريبات عقب إجازة دامت تسعة أيام.

ويخوض الفريق مواجهة تجريبية ثانية خلال فترة التوقف، تجمعه بالفتح، الإثنين.