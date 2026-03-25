الدوسري يلامس الكرة.. وينتظر قرار خيمينيز

بدأ ناصر الدوسري، لاعب وسط فريق الهلال الأول لكرة القدم، ملامسة الكرة وتنفيذ الجوانب اللياقية على ملعب النادي خلال اليومين الماضيين، ضمن المرحلة الأخيرة من برنامجه التأهيلي، تمهيدًا للعودة إلى التدريبات الجماعية بعد الإجازة الممنوحة للاعبين، وفق مصادر خاصة بـ«الرياضية».

وطبقًا للمصادر ذاتها، فإن الجهاز الطبي، بقيادة الإسباني خوان خيمينيز، سيخضع لاعب الوسط البالغ من العمر 27 عامًا إلى اختبارات طبية على موضع الإصابة قبل منحه الضوء الأخضر للمشاركة في التدريبات الجماعية التي تستأنف، الخميس.

ويسير البرنامج التأهيلي للدوسري بشكل إيجابي حسب المصادر عينها بعد معاناته من إصابة «شعر» في إصبع القدم الصغير، تعرض لها خلال التدريبات، وأبعدته عن مواجهات الشباب، والنجمة، والتعاون، والفتح، والأهلي تواليًا.

ويعود الفريق العاصمي إلى أجواء التدريبات، الخميس، بعد إجازة استمرت لمدة سبعة أيام تزامنًا مع فترة التوقف الدولي في «أيام فيفا» التي تشهد مشاركة عدد من لاعبيه مع منتخباتهم.

ويستأنف الأزرق منافساته في الرابع من أبريل المقبل، عندما يستضيف التعاون على ملعب «المملكة أرينا»، ضمن الجولة الـ 27 من دوري روشن السعودي.

ويحتل الهلال المركز الثاني في ترتيب الدوري برصيد 64 نقطة، بفارق ثلاث نقاط خلف النصر المتصدر، قبل ثماني جولات من النهاية.