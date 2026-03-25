الكبار يحسمون مناورة النصر.. وعودة رونالدو

فاز فريق النصر الأول لكرة القدم 4-0 على فريق تحت 21 عامًا في النادي، في مناورةٍ مساء الأربعاء داخل مركز «دار النصر» التدريبي.

وأحرز الأهدافَ الأربعة العراقي حيدر عبد الكريم، لاعب الوسط، والبرازيلي أنجيلو جابرييل، لاعب الوسط الهجومي، والجناح الفرنسي كينجسلي كومان، وسالم النجدي، الظهير الأيسر.

وبدأ البرتغالي جورجي جيسوس المناورة بتشكيلٍ تألّف من مبارك البوعينين، حارس المرمى، والظهيرين سلطان الغنام والنجدي، والمدافعَين نادر الشراري والفرنسي محمد سيماكان، وأنجيلو وعبد الكريم وعلي الحسن والكرواتي مارسيلو بروزوفيتش، لاعبي الوسط، والظهير سعد الناصر، وكومان.

وبتنسيقٍ بين الجهازين الفنيين للفريقين، لعِب المهاجم محمد مران وسامي النجعي، لاعب الوسط، المناورة مع فريق تحت 21 عامًا.

تزامنًا مع ذلك، واصل السنغالي ساديو ماني، جناح الفريق الأول، الركض، واستمر علاج زميليه المدافع الإسباني إينيجو مارتينيز والجناح عبد الرحمن غريب في العيادة الطبية. واقترب ماني من تخطي إصابته في مفصل القدم، ولا يزال مارتينيز ينفذ برنامجه العلاجي بعدما أصيب بتمزق في عضلة الفخذ الخلفية، فيما أحسّ غريب بآلامٍ الاثنين في الظَهر.

في سياقٍ متصل، وصل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم وقائد النصر، ومواطنه جوزيه سيميدو، الرئيس التنفيذي للنادي، إلى الرياض مساء الأربعاء.