«فيفا» يحقق مع مسؤولين كونغوليين بتهمة الاختلاس

فتحت لجنة الأخلاقيات في الاتحاد الدولي لكرة القدم تحقيقًا بحق مسؤولين في الاتحاد الكونغولي، على خلفية اتهامات بسوء إدارة مالية، وفق ما أعلن «فيفا» الأربعاء.

ويُشتبه في أنّ جانجي مايولا، رئيس الاتحاد الكونغولي، وأنتيتي بادجي أمينه العام، وراول كاندا مديره المالي، اختلسوا أموالًا مخصّصة من «فيفا».

في 10مارس الماضي، دانت المحكمة الجنائية في برازافيل الرجال الثلاثة بتهم «تبييض الأموال، التزوير واستعمال المزوّر، واختلاس الأموال».

وحُكم على مايولا بالسجن المؤبّد بعد إدانته باختلاس أكثر من مليون يورو من تمويلات الاتحاد الدولي، فيما حُكم على أمينه العام ومديره المالي بالسجن خمسة أعوام.

وكان الاتحاد الكونغولي قد واجه سابقا مشكلات قضائية عندما علّقه «فيفا» عام 2025 بسبب «تدخّل خارجي» بعد إقالة مايولا من قبل الحكومة الكونغولية في سبتمبر 2024.

واضطر المنتخب الكونغولي حينها لإعلان الانسحاب من مباراتين في تصفيات مونديال 2026 أمام زامبيا وتنزانيا، قبل أن يرفع «فيفا» التعليق في 14مايو 2025.