هافرتز: تخطيت الأيام الصعبة.. وانتظروني في المونديال

أكد الألماني كاي هافرتز، لاعب فريق أرسنال الإنجليزي الأول لكرة القدم، الأربعاء أنه بات قريبًا من استعادة أفضل مستوياته بعد سلسلة من الإصابات التي تعرض لها خلال الأشهر الـ12 ​الماضية.

وأشار هافرتز إلى أن تحقيق أرسنال لنتائج إيجابية في المسابقات الثلاث التي ينافس فيها خلال الفترة المقبلة سيكون أفضل تحضير له قبل ظهوره في كأس العالم لكرة القدم.

وغاب اللاعب الألماني صاحب الـ27 عامًا عن منتخب بلاده لمدة عام تقريبًا بسبب الإصابات التي أبعدته عن مباريات العام الماضي، قبل أن يعود ليدخل ضمن قائمة المنتخب التي ستواجه سويسرا الجمعة، ثم غانا بعد ثلاثة أيام.

وقال ‌هافرتز في مؤتمر ‌صحافي قبل المباراة التجريبية أمام ​سويسرا: «مررت بفترة ‌صعبة، ⁠لم يكن ​الأمر ⁠سهلًا بالنسبة لي». وأضاف «تعرضت لإصابتي الأولى في فبراير من العام الماضي وابتعدت عن الملاعب لثلاثة أشهر ونصف، ثم عدت وتعرضت لانتكاسة بسبب إصابة في الركبة».

وعاد هافرتز إلى اللعب مع أرسنال، متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز، في يناير الماضي بعد غياب منذ أغسطس.

وأكد اللاعب البالغ من العمر 26 عامًا أنه جاهز ⁠لخوض جدول المباريات المزدحم مع ناديه في الدوري ‌وكأس الاتحاد ودوري أبطال أوروبا.