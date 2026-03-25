الأخضر البارالمبي يحقق 3 ميداليات في مونديال الدراجات

حقق المنتخب السعودي البارالمبي للدراجات إنجازًا تاريخيًا في بطولة كأس العالم لدراجات الطريق 2026، التي اختتمت في مملكة تايلاند، بحصده ثلاث ميداليات «فضية وبرونزيتين»، في أول إنجاز من نوعه في تاريخ اللعبة على مستوى المشاركات العالمية.

وطبقًا لوكالة الأنباء السعودية «واس» استهلت اللاعبة رنيم الفرائضي مشوار الإنجاز بتحقيق الميدالية البرونزية في منافسات اليوم الأول، لتُسجل بذلك أول ميدالية في تاريخ الدراجة السعودية ضمن بطولات كأس العالم، قبل أن تعزز حضورها المميز بالتتويج بالميدالية الفضية في منافسات اليوم الثاني، فيما أضاف اللاعب محمد المري الميدالية البرونزية الثالثة للأخضر في المحفل العالمي.

وسجل لاعبو المنتخب حضورًا تنافسيًا لافتًا خلال منافسات الفردي العام، حيث حلّ عباس الهاشم في المركز السادس، وحقق مناحي بن لبدة المركز الرابع، وجاء فهد الدوسري سادسًا، فيما احتل فواز الفويز المركز السابع، وسارة الجمعة المركز الخامس.

وفي منافسات ضد الساعة، واصل لاعبو الأخضر أداءهم المميز، إذ جاء مناحي بن لبدة في المركز الرابع، وحل فهد الدوسري في المركز السابع، وفواز الفويز ثامنًا، فيما جاءت سارة الجمعة في المركز السادس.