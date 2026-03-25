حكمة الأمثال

أحرص على قراءة الأمثال لأمرين، الأول لأني أستمتع بحكمتها، بعضها يجعلني أتمعن في المعنى. والأمر الآخر لأني قرأت أن الذاكرة تُخزن ما تقرأه في ملفات دفينة، وتستخرجه لك يومًا ما على شكل معنى أو فهم. بالنسبة لي إلى حد الآن لم تستخرج لي الذاكرة شيئًا من الأمثال والحكم، ولكن ولأني مازلت على قيد الحياة فالأمل موجود، وقد يأتي اليوم الذي أستفيد من حكمة أو مثل قرأته عندما أريد اتخاذ قرار أو التصرف بأمر مهم. الله كريم. اليوم اخترت لكم مجموعة من الأمثال العالمية التي قرأتها وأعجبتني. أبدأ بمثل إيطالي حزين، يوضح حقيقة أغلب البشر، لأن حقيقة البشر تتضح أثناء المواقف إن كانوا إنسانيين أو قساة، بالمناسبة كل قاسٍ ضعيف بالضرورة، لأنه لم يتغلب على قساوته. يقول المثل «الطفل اليتيم، والرجل الفقير، والمرأة غير الجميلة، هم وحدهم من يعرفون حقيقة البشر». أبقى في بلد الأناقة وإليكم هذا المثل الذي يشرح الفارق بين الدراسة والخبرة «الكتاب يعطي المعرفة، لكن الحياة هي التي تعطي الفهم». في الفترة الأخيرة توصلت إلى أن أكثر قصص الذين نجحوا، فيها شيء مشترك هي الاستمرارية، كانت الاستمرارية هي سبب النجاح الرئيس وليس الذكاء، وإن كان للذكاء فضل فهو في الحث على الاستمرار، مثل إنجليزي في ذلك «الريح لا تتفاخر بقوتها، لكنها تغير شكل الجبال». الوقت السيئ للإنسان ليس في الظروف الصعبة في الطريق، بل عندما لا يكون هناك طريقًا بالأساس، لأنه حينها يكون كما الإنسان الذي لا يعرف ما يريد، فيبقى بلا وجهة. المثل الهندي يقول «عندما تكون هناك وجهة، تصبح الصحراء طريقََا». سمعت يومًا كلامًا مهمًا من مايك تايسون قاله في لقاء تلفزيوني، قاله بعدما فشل في مساعدة أصدقائه الفاشلين، وبعد أن صرف عليهم المال والجهد «لا تحاول إحياء الميِت». قرأت مثلًا ألمانيًا ذكرني بما قاله تايسون «ضع الضفدع على كرسي من ذهب وسيعود في الحال إلى المستنقع». مثل إفريقي يشرح ببساطة الفارق بين العقل الفارغ والمعدة الفارغة «على عكس الدماغ، تنبهك المعدة عندما تكون فارغة». كل من يأجل البدء بأمر ما، أو يتهيب البدايات، إليك ما قاله الكوريون «البدء هو نصف المهمة». أعجبني مثل مكسيكي عن الأمل، وعن خواتيم الأمور التي لا يستطيع البشر رؤيتها في البدايات، حتى البدايات التي تبدو قاسية ومُرة «لا يوجد شر لا يأتي منه خير». مثل عربي وصف عزة النفس وصفًا عادلًا، وأعطاها حقها الذي تستحقه «عزة النفس تضاهي جاه الملوك». أخيرًا إليكم حكمة هذا المثل الصيني «إذا أردت أن تكون سعيدًا لساعة، فخذ قيلولة، وإن أردت أن تكون سعيدًا ليوم، فاذهب للصيد، وإذا أردت أن تكون سعيدًا لسنة فتزوج، إما إذا أردت السعادة مدى الحياة فساعد الآخرين».