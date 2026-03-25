الخميس.. عودة الأهلي

يستأنف فريق الأهلي الأول لكرة القدم تدريباته، مساء الخميس على ملعبه في جدة، بعد إجازة 7 أيام أعقبت الخسارة من الهلال، ضمن نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

وتبدأ العودة باختبارات لياقية تستهدف التأكد من مدى جاهزية اللاعبين بعد الراحة، التي واكبت عيد الفطر وبدء فترة التوقف.

ووفق مصادر خاصة بـ «الرياضية»، لا يفضّل الجهاز الفني، بقيادة الألماني ماتياس يايسله، خوض مباريات تجريبية خلال التوقف، ويرى الاكتفاء بالتدريبات اليومية وما تتضمنه من مناورات، خاصةً مع انضمام 14 لاعبًا لمنتخباتهم. كما يغيب الجناح صالح أبو الشامات، بعدما خضع أخيرًا إلى عملية جراحية لاستئصال الزائدة الدودية.

ونقلًا عن مصادر خاصة، أفادت «الرياضية»، على موقعها الإلكتروني السبت، برفض النادي الأهلي طلبًا من نظيره العلا لإجراء مباراة تجريبية بين فريقي كرة القدم.

واستدعى المنتخب السعودي الأول 5 من عناصر الأهلي، وانضم 3 آخرون إلى المنتخب السعودي «ب»، وتوَّجه ستة لاعبون أجانب إلى منتخباتهم، بينهم الفرنسي فالنتين أتانجانا، لاعب وسط منتخب بلاده تحت 21 عامًا.

وأمام غياب 15 لاعبًا على الأقل، يسدّ يايسله نقص صفوف فريقه خلال الأيام المقبلة بتصعيد لاعبين من فرق الفئات السنية.