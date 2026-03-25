الخميس.. انطلاق نصف نهائي السلة

تنطلق مباريات الدور نصف النهائي من بطولة كأس الاتحاد السعودي لكرة السلة، الخميس، بمواجهتين حاسمتين.

وطبقًا لحساب الاتحاد السعودي للعبة على منصة «إكس» يستضيف النصر بالرياض نظيره الاتحاد، في مباراة رد الاعتبار بعدما فاز الفريق الجداوي على الأصفر العاصمي 17 مارس الجاري بنتيجة 95-76 في المربع الذهبي لدوري السلة.

وفي المباراة الثانية، يستضيف العُلا نظيره الأهلي على صالة المدينة المنورة، وكان الأخير بلغ نهائي بطولة المربع الذهبي بالفوز على الأول 78-72.

يذكر أن الأهلي، توج باللقب في موسم 2024-2025 بعد تغلبه على نظيره الاتحاد بنتيجة 80-78 في المباراة النهائية التي جرت في جدة في مايو 2025، ليحصد اللقب للمرة الثالثة في تاريخه.