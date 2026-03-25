الآسيوية تقدم مواجهتي الهلال والأهلي

تتجه رابطة الدوري السعودي للمحترفين إلى تقديم مباراة الهلال والخليج ضمن الجولة الـ28 من دوري روشن السعودي، إلى الجمعة 10 أبريل المقبل، بدلًا من موعدها المحدد السبت 11 أبريل، بسبب ارتباط الهلال بمواجهة السد القطري، الإثنين 13 أبريل، ضمن دور الـ16 من دوري أبطال آسيا للنخبة، على ملعب الإنماء في مدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة، وفقًا لمصادر «الرياضية».

وأضافت المصادر ذاتها، أن الرابطة تدرس أيضًا تقديم مباراة الأهلي والفتح من السبت 11 أبريل إلى الجمعة 10 أبريل، في حال اعتماد مواجهة الأهلي أمام الدحيل القطري يوم 13 أبريل، ضمن الدور الآسيوي ذاته.

وكانت قرعة ربع النهائي أسفرت عن أن: الفائز من الهلال والسد يلاقي فيسيل كوبي الياباني، فيما يواجه المتأهل من الأهلي والدحيل نظيره جوهور دار التعظيم الماليزي، في حين يلاقي الفائز من الاتحاد والوحدة الإماراتي فريق ماتشيدا الياباني، ويصطدم المتأهل من تراكتور الإيراني وشباب الأهلي الإماراتي بفريق بوريرام يونايتد التايلاندي، وتلعب الأدوار الإقصائية في جدة بنظام التجمع.