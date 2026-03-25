الفتح يتفق مع جوميز

اتفقت إدارة نادي الفتح مع البرتغالي جوزيه جوميز، مدرب الفريق الأول لكرة القدم، على استمراره في الإشراف على الفريق خلال الموسم المقبل 2026ـ2027، وفقًا لمصادر «الرياضية».

وكشفت المصادر ذاتها، عن أن إدارة النموذجي رفعت اسم المدرب إلى لجنة الاستدامة المالية، تمهيدًا لتجديد عقده رسميًا خلال الفترة المقبلة، خاصة أن عقد المدرب البرتغالي يتضمن بند أفضلية التجديد لموسم آخر مع وضع مدة معينة تتيح لكل طرف قرار عدم الرغبة في تجديد العقد عن طريق مخاطبة رسمية.

ويشرف جوميز على الفتح منذ انضمامه في موسم 2024ـ2025، وقاد الفريق في 50 مباراة، حقق خلالها 19 انتصارًا، وتعادل في 10 مواجهات، مقابل 21 خسارة.

ويحتل الفتح المركز الثالث عشر في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 28 نقطة، جمعها من سبعة انتصارات، وسبعة تعادلات، و12 هزيمة.