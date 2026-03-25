«جراحية» تنهي موسم جونيور مع الشباب

انتهى موسم البرازيلي كارلوس جونيور، مهاجم فريق الشباب الأول لكرة القدم، بعد خضوعه إلى عملية جراحية في عضلات البطن، الأربعاء حسب مصادر خاصة بـ«الرياضية».

وأوضح النادي العاصمي عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس» أن جونيور أجرى العملية الجراحية على يد أحد الجراحين المتخصصين في البرازيل بالتنسيق مع الجهاز الطبي بالنادي.

وأفاد النادي أن جونيور سيبدأ برنامجه التأهيلي خلال الفترة المقبلة دون الكشف عن مدته، لكن المصادر ذاتها أكدت أن المهاجم البرازيلي البالغ من العمر 30 عامًا يحتاج إلى شهرين للتأهيل قبل العودة الملاعب ما يعني أنه لن يكون متاحًا للمشاركة مع فريقه في مبارياته المتبقية خلال الموسم الجاري.

وكان جونيور تعرض للإصابة في مواجهة الخلود التي خسرها فريقه 0-1 ضمن الجولة الـ21 من دوري روشن السعودي.

وارتدى جونيور قميص «الليث» في 16 مباراة ضمن منافسات النسخة الجارية من الدوري، وأحرز أربعة أهداف وصنع هدفًا.