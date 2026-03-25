الفواز يغيب عن عودة الفتح

غاب عبد العزيز الفواز، لاعب وسط فريق الفتح الأول لكرة القدم، عن التدريبات الجماعية التي استؤنفت، الأربعاء بسبب الإصابة حسبما أفاد النادي.

وأوضح النادي الأحسائي عبر موقعه الرسمي أن الفواز واصل برنامجه العلاجي تحت إشراف الجهاز الطبي بعد تعرضه لإصابة في مفصل القدم.

وعاود الفتح تدريباته بعد إجازة دامت 10 أيام خلال فترة توقف منافسات دوري روشن السعودي خلال «أيام فيفا».

وقبل انطلاق الحصة التدريبية على ملعب النادي، نظمت احتفالية بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، شارك فيها جميع اللاعبين وأعضاء الأجهزة الفنية والإدارية بتنظيم راعي الضيافة بالنادي شركة مكارم.

وقسم البرتغالي جوزيه جوميز مدرب الفريق التدريبات إلى محطات متنوعة تركزت بشكل كبير على الجوانب اللياقية.

ويخوض «النموذجي» مباراته الأولى بعد فترة التوقف في 5 أبريل المقبل، حينما يواجه مضيفه الأخدود على ملعب مدينة الأمير هذلول بن عبد العزيز الرياضية في نجران.

ويحتل الفتح المركز الـ13 برصيد 28 نقطة جمعها من 7 انتصارات وتعادل في مثلها، مقابل 12 خسارة خلال 26 جولة من الدوري.