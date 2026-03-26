ديشامب: مواجهة البرازيل كلاسيكية استثنائية

أوضح ديدييه ديشامب، مدرب المنتخب الفرنسي الأول لكرة القدم، أن مواجهة البرازيل تجريبيًا التي تأتي ضمن تحضيرات المنتخبين لخوض نهائيات كأس العالم 2026 مواجهة ذات طابع كلاسيكي استثنائي.

ويواجه المنتخب الفرنسي «الديوك» نظيره البرازيلي مساء الخميس، في الولايات المتحدة، قبل لقاء كولومبيا يوم 29 مارس الجاري تجريبيًا أيضًا.

وقال ديشامب في تصريحات خلال مؤتمر صحافي نقلته شبكة «إر إم سي» الفرنسية: «هناك هدف رياضي من وراء هذه المواجهة، كالعادة قبل أي بطولة، هناك جانب تسويقي يشغل حيزًا كبيرًا، وهذا أمر منطقي، لدينا مباراتان، ومن الواضح أننا سنوزع وقت اللعب. الهدف هو رؤية أكبر عدد ممكن من اللاعبين».

وتابع: «مواجهة البرازيل دائمًا كلاسيكية واستثنائية، فهناك فترات قليلة للغاي يمكن فيها أن تخوض مثل هذه المباريات التجريبية، إنها مباراة كبرى، بين فريقين لديهما العديد من اللاعبين، إنها جزء من تاريخ كرة القدم، وهي مباراة من الطراز الرفيع».

وعن مشاركة مبابي قال ديشامب: «يمكنه البدء، لكنه لن يلعب مباراة كاملة، يمكنه أن يشارك كأي لاعب آخر في قائمة الـ24 لاعبًا، إنه جزء من حساباتنا، وكل لاعب لديه وضعية في الفريق، فلدينا 6 تبديلات، وهو أمر جيد أيضًا».