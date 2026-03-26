وحداوي يجهز «الفراعنة» قبل مواجهة «الأخضر»

خاض منتخب مصر الأول لكرة القدم حصة تدريبية على أحد الملاعب الرديفة لملعب «الإنماء» في جدة مساء الأربعاء، بعد ساعات قليلة من وصوله، قادمًا من القاهرة، لمواجهة نظيره السعودي في مباراة تجريبية الجمعة.

وقاد المصري حسام حسن، مدرب منتخب بلاده، التدريب، الذي جمع بين الجانبين البدني والفني.

وتابع محمود سليم، محلّل الأداء، مجريات الحصة من مكان مرتفع في الملعب، تحت عامود إنارة، مستعينًا بكاميرا تصوير مثبّتة على حامِل لتزويد الجهاز الفني بلقطات الفيديو اللازمة للإعداد قبل المباراة.

وعَمِل سليم نحو عامين في الملاعب السعودية، حيث كان محلل الأداء في الجهاز الفني لفريق الوحدة تحت إشراف أكثر من مدرب، بينهم الأوروجوياني جوزيه كارينيو.

ويستعد المنتخب الملقّب بـ الفراعنة لمواجهة الأخضر، مساء الجمعة على ملعب الإنماء، في إطار استعدادات الجانبين لخوض كأس العالم 2026.

وقدِم المصريون بقائمة من 26 لاعبًا، ليس من بينهم النجم محمد صلاح، مهاجم ليفربول الإنجليزي، الغائب للإصابة.

وحضر مع البعثة المصرية جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة المصري، وهاني أبو ريدة، رئيس اتحاد كرة القدم والمشرف على المنتخب الأول، وخالد الدرندلي، نائب رئيس الاتحاد، وأحمد حلمي الشريف ومصطفى أبو زهرة ومحمد أبو حسين، أعضاء مجلس إدارة الاتحاد.

وتابع أبو ريدة وباقي أعضاء الاتحاد المرافقين للبعثة أول حصة تدريبية للمنتخب في جدة.