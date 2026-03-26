رينارد يبعد هوساوي ويضم الحربي

استبعد الفرنسي هيرفي رينارد، مدرب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، زكريا هوساوي، الظهير الأيسر، من المعسكر الإعدادي في جدة، بسبب إصابته الأخيرة، وضمّ بدلًا عنه متعب الحربي، شاغل المركز ذاته، من معسكر المنتخب الثاني.

وأعلن الاتحاد السعودي للعبة، في بيانين مساء الأربعاء، عن استدعاء رينارد الحربي من معسكر المنتحب "ب"، واستبعاد هوساوي بناءً على تقريرٍ من الجهاز الطبي لـ "الأخضر" أكد عدم جاهزية اللاعب وحاجته إلى برنامج علاجي وتأهيلي.

وللمرة الثانية، خلال المعسكر الذي بدأ الأحد، يستدعي المنتخب الأول لاعبًا من المنتخب الثاني، الذي يخوض أيضًا معسكرًا إعداديًا في جدة.

وضمّ رينارد المدافع علي لاجامي من المنتخب «ب» الاثنين. وفي اليوم ذاته، لم يتمكن هوساوي من استكمال الحصة التدريبية، بعدما اشتكى من آلامٍ في الركبة.

ويستعد "الأخضر" لمواجهة نظيره المصري في مباراة تجريبية الجمعة على ملعب "الإنماء"، تأتي في إطار استعدادات الجانبين لكأس العالم المقبلة.

ومساء الأربعاء على أحد الملاعب الرديفة لـ "الإنماء"، واصل المنتخب الأول، تحت قيادة مدربه الفرنسي، الاستعداد للمباراة المقبلة.

وبدأ التدريب بتمارين الإحماء، تلتها تمارين المربعات، ثم تمارين تكتيكية متنوعة، قبل أن يقود رينارد مناورة على كامل مساحة الملعب، فيما اكتفى سلمان الفرج، لاعب الوسط، بأداء تمارين خاصة برفقة الجهاز الفني.