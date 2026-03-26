جائزة اليابان الكبرى.. سؤال يطرد صحافيّا.. فيرستابن لا ينسى

رفض الهولندي ماكس فيرستابن، سائق فريق ريد بول، بطل العالم أربع مرات، بدء مؤتمره الصحافي قبل جائزة اليابان الكبرى في بطولة العالم للفورمولا 1، الخميس، بعدما أصرّ على مغادرة مراسل بريطاني القاعة قبل أن يتحدث.

وجلس سائق ريد بول للحديث إلى الصحافيين في جناح الضيافة التابع للفريق في سوزوكا، وقال :«لن أتحدث قبل أن يغادر»، مشيرًا إلى صحافي من صحيفة «ذي جارديان».

وسأل المراسل فيرستابن إن كان طلبه مرتبطًا بسؤال وجّهه إليه الموسم الماضي، فأجاب الهولندي «نعم»، طالبًا منه الخروج.

وغادر المراسل القاعة قبل أن يواصل فيرستابن مؤتمره الصحافي.

وأوضح المراسل لاحقًا أن الحادثة تعود إلى سؤال طرحه على فيرستابن بعدما خسر لقبه العالمي الخامس لصالح البريطاني لاندو نوريس، بفارق نقطتين فقط في جائزة أبوظبي الكبرى ديسمبر 2025.

وتمحور السؤال حول تأثير عقوبة حصل عليها فيرستابن بعدما صدم البريطاني جورج راسل، سائق مرسيدس الآخر، في جائزة إسبانيا الكبرى يونيو العام الماضي.

وفي المؤتمر، أكد الهولندي على شعوره أن فورمولا 1 في عام 2026 مختلفة تمامًا عن العام الماضي، مضيفًا :«هذا هو الواقع الذي نعيشه الآن، ويجب تقبله في الوقت الحالي، ليس هناك الكثير مما يمكن فعله هذا العام، آمل أن تكون هناك تغييرات أكبر العام المقبل».

وذكر الاتحاد الدولي للسيارات «فيا» أن على السائقين حفظ طاقة أقل في التجارب، ما يسمح لهم بالضغط بشكل أكبر طوال اللفة.

ويأتي هذا التعديل البسيط بعد انتقادات للأنظمة الشاملة الجديدة الموسم الجاري، التي تفرض إدارة للبطارية واستعادة للطاقة مع تقسيم بنسبة 50-50 بين الطاقة التقليدية والكهربائية.

ويحتل فيرستابن المركز الثامن في ترتيب السائقين بعد جولتين من الموسم، بفارق 43 نقطة عن راسل.