آل الشيخ يفتتح مبنى «بنش مارك» الجديد ويصف مسرح عبادي بـ«التحفة»

افتتح المستشار تركي بن عبد المحسن آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، المبنى الجديد للمقر الرئيس لمجموعة شركات «بنش مارك» في مدينة جدة.

وحضر الافتتاح زكي حسنين رئيس مجلس إدارة الشركة، ومحمد زكي حسنين الرئيس التنفيذي.

وتجوّل آل الشيخ خلال الزيارة في المكاتب الإدارية والأقسام المختلفة بالمقر، مطّلعًا على منظومة العمل التشغيلية، كما التقى الكوادر العاملة في الشركة واستمع إلى شرح عن أبرز المبادرات والخطط المستقبلية الداعمة لتنظيم الفعاليات والأنشطة الترفيهية وفق أعلى المعايير المهنية.

عقب ذلك، زار آل الشيخ مسرح «عبادي الجوهر أرينا»، واطّلع على مرافق المسرح الرئيس وقاعات الاحتفالات والتجهيزات التقنية الحديثة التي تدعم استضافة الفعاليات الكبرى وتعزز جاهزية البنية التحتية لقطاع الترفيه في مدينة جدة.

وفي ختام زيارته، وصف آل الشيخ مسرح «عبادي الجوهر أرينا» بالتحفة المعمارية، مشيرًا إلى أنه من أجمل المسارح على مستوى الشرق الأوسط .

وأعرب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه عن سعادته بما شاهده خلال زيارته لمقر شركة «بنش مارك»، مثمّنًا الحضور اللافت للكفاءات الشابة السعودية العاملة في الشركة، ومؤكدًا أن تمكين الشباب الوطني يمثل أحد أبرز مستهدفات تطوير قطاع الترفيه في السعودية.

وأشار آل الشيخ إلى أهمية الاستفادة من المقر الجديد ومرافقه على نطاق أوسع، بما يتجاوز استضافة الحفلات والفعاليات إلى احتضان العروض المسرحية والأنشطة والمبادرات المختلفة، في ظل ما تشهده مدينة جدة من حراك تنموي متسارع واهتمام متواصل بدعم المشاريع النوعية.

وقال: «السوق الترفيهي السعودي يشهد فرصًا واعدة تتطلب تعزيز حضور الشركات الوطنية في مجال الإنتاج».

وأكد آل الشيخ أهمية دور شركة «بنش مارك» في هذا الجانب بالشراكة مع الجهات المتخصصة محليًا وعالميًا، بما يسهم في دعم المحتوى المحلي وتوسيع نطاق صناعة الترفيه في السعودية.

من جانبه، أعرب زكي حسنين رئيس مجلس إدارة شركة «بنش مارك»، عن شكره وتقديره للمستشار تركي آل الشيخ على دعمه المستمر واهتمامه البالغ بتطوير صناعة الفعاليات في السعودية، مؤكدًا أن تشريفه ودعمه يمثلان الوقود الحقيقي والدافع القوي لمواصلة العمل على تقديم تجارب ترفيهية نوعية واستثنائية وفق أعلى المعايير.