الآسيوي يؤجل سحب قرعة نهائيات 2027

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، الخميس، تأجيل حفل سحب قرعة نهائيات كأس آسيا «السعودية 2027»، المقرر 11 أبريل المقبل، في الرياض العاصمة، وفق ما كشف عنه عبر بيان صحافي في موقعه الإلكتروني.

وأوضح البيان أن اتخاذ القرار جاء بعد دراسة متأنية، من أجل ضمان حضور كافة المعنيين بشكل سلس، ومن دون أي عوائق في مراسم سحب القرعة.

وأعرب الاتحاد الآسيوي عن تقديره للجنة المحلية المنظمة لكأس آسيا السعودية 2027 على جاهزيتها الكاملة لاستضافة مراسم القرعة، حسب الخطة الموضوعة، كما ثمّن تفهم الاتحادات الوطنية المشاركة، والجماهير وكافة الشركاء المعنيين، وتعاونهم المستمر.

وأشار الاتحاد إلى أنه سيتم الإعلان عن المزيد من التفاصيل المتعلقة بالترتيبات الجديدة لسحب القرعة في الوقت المناسب.

ومن المقرر أن تُنظم النسخة التاسعة عشرة من كأس آسيا بين 7 يناير و5 فبراير من عام 2027.

وتستضيف الرياض وجدة والخبر مباريات البطولة التي ستقسم فيها المنتخبات الـ24 المشاركة إلى ست مجموعات، يتنافس في كل منهما أربعة منتخبات.