جراحية تبعد كولوسيفسكي عن الملحق

كشف ديان كولوسيفسكي، لاعب فريق توتنام الإنجليزي الأول لكرة القدم، الخميس، عن خضوعه لعملية جراحية في ركبته اليمنى المصابة، الأمر الذي أبعده عن الملاعب طوال الموسم وسيؤدي إلى غيابه عن مباريات الملحق المؤهل إلى كأس العالم مع السويد، منتخب بلاده.

وحضر كولوسيفسكي في معسكر المنتخب السويدي مطلع الأسبوع الجاري، استعدادًا لمواجهة أوكرانيا قبل نهائي الملحق الأوروبي المؤهل لكأس العالم في بلنسية، والتي تنظم مساء الخميس، لكن لم يتم اختياره في قائمة الفريق.

وأظهرت الصور كولوسيفسكي وهو يعرج أثناء المشي، وتوجه اللاعب لـ«إنستجرام» لتوضيح السبب، كاتبًا :«فقط لتوضيح الأمور، أنا أعرج لأنني خضعت لجراحة بسيطة في الركبة قبل أسبوعين، ذهبت لكي يستخرجوا شيئًا لا يفترض به أن يظل موجودًا داخل الركبة، وحاليًا أنا بخير».

ولم يلعب كولوسيفسكي مع توتنام أو منتخب بلاده منذ مايو الماضي، عندنا تعرض لإصابة في الركبة خلال مباراة بالدوري الإنجليزي الممتاز.