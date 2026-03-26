فرانكفورت يتمسك بجوتزه

اقترب ماريو جوتزه، لاعب فريق آينتراخت فرانكفورت الألماني الأول لكرة القدم، ومهاجم «المانشافت» من تجديد تعاقده مع النادي، وذلك وفق ماكشفت عنه عددًا من التقارير الإعلامية، الخميس.

وأوضحت مجلة «كيكر» أن جوتزه سيحصل على عقد مدة عام واحد، مع خيار إضافة عام آخر، علمًا أن عقده الجاري ينتهي 30 يونيو المقبل.

ونقلت «كيكر» تصريحًا لماركوس كورشه، عضو مجلس الإدارة للشؤون الرياضية في النادي الألماني، قال فيه :«ماريو يمكنه أن يقدم الدعم للاعبين الشباب، وأن يقف بجانبهم داخل وخارج الملعب، لديه القدرة على لعب التمريرة الأخيرة وجلب الهدوء في المباراة».

ويحضر جوتزه، صاحب الـ33 عامًا، الذي سجل هدف الفوز للمنتخب الألماني في نهائي كأس العالم 2014، مع فريق فرانكفورت منذ عام 2022، جزئيًا بسبب الإصابات، وشارك في 18 مباراة فقط هذا الموسم.