فال: السنغال ضحية قرار

أكد عبد الله فال، رئيس الاتحاد السنغالي لكرة القدم، الخميس، أن منتخب بلاده أصبح ضحية قرار إداري غير عادل بعدما تم تجريده من لقب كأس الأمم الإفريقية.

وأوضح فال في مؤتمر صحافي في باريس، العاصمة الفرنسية، أن السنغال ستقاتل للدفاع عن شرفها في المحكمة الدولية للتحكيم الرياضي في سويسرا.

وأشار المحامي سيدو دياني إلى أنه تم حشد محامين دوليين من سويسرا وإسبانيا وفرنسا والسنغال للدفاع عن القضية، قائلًا :«إذا جعلت المحكمة الدولية للتحكيم الرياضي هذا الأمر يحدث، فإن بطل بطولة كأس العالم المقبلة يمكن أن يتم تحديده داخل مكتب محاماة».

ويقوم الاتحاد السنغالي بالطعن في الحكم المفاجئ الصادر أخيرًا، عن الاتحاد الإفريقي، والذي جرد منتخب السنغال من اللقب الذي ظفر به في النهائي الفوضوي يناير الماضي، ومنحه المغرب، منتخب الدولة المستضيفة.

وذكر الفريق القانوني للسنغال أن البلاد مازالت تعتبر نفسها بطلة إفريقيا على الرغم من حكم الاتحاد الإفريقي «كاف».

ويوجد المنتخب السنغالي في فرنسا في الوقت الحالي، لخوض مباراة تجريبية، أمام بيرو على ملعب «ستاد دو فرانس» كجزء من الاستعداد للمشاركة في بطولة كأس العالم 2026.

وتم تسجيل استئناف السنغال لإعادتها كبطل لكأس الأمم الإفريقية، الأربعاء، لدى المحكمة الدولية للتحكيم الرياضي، التي لم تحدد جدولًا زمنيًا للعملية الطويلة المحتملة قبل صدور الحكم.