يبدأ التأهيل.. طبيب الهلال يسرع علاج سالم

يبدأ سالم الدوسري، قائد فريق الهلال الأول لكرة القدم، مساء الخميس، برنامجه العلاجي والتأهيلي في عيادة مينا بمقر النادي، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وأشار المصدر ذاته، إلى أن طبيب النادي، وضع برنامجًا علاجيًا مكثفًا لمدة 10 أيام يخضع خلالها سالم إلى علاج وتر الركبة، وبحسب المصدر فإن الدوسري شعر بآلام بسيطة في التدريب الأخير الذي سبق مواجهة الأهلي في نصف نهائي مسابقة كأس الملك، قبل أن يتم استبعاده من معسكر الأخضر الجاري حاليًا في مدينة جدة، ضمن أيام «فيفا».

وبيّن أن أفضل لاعب آسيوي الموسم الماضي، سيخضع بعد مضي عشرة أيام لفترة رفع المخزون اللياقي تستمر لمدة 5 أيام، على أن يدخل بعدها في التدريبات الجماعية تمهيدًا لعودته التدريجية، على أن يكون ضمن قائمة البدلاء في مواجهة الخليج ضمن الجولة الـ 28 في 11 أبريل المقبل، وذلك قبل مواجهة السد القطري في ثمن نهائي كأس دوري أبطال آسيا للنخبة في جدة 13 أو 14 من الشهر المقبل.

وكانت «الرياضية» ذكرت وفق مصادر مطَّلعة أن فترة غياب سالم ستمتد نحو 14 يومًا، جراء إصابته في وتر الركبة، وأدت إلى استبعاده من قائمة معسكر المنتخب السعودي بعد الاطلاع على تقرير مفصَّل مقدَّم من نادي الهلال، تضمَّن نتائج أشعة الرنين المغناطيسي، إضافةً إلى الفحوصات السريرية التي خضع لها فور وصوله إلى المعسكر، وأكدت حاجته إلى برنامج علاجي خلال الفترة الجارية.

ويتبقى للأزرق العاصمي ثلاث بطولات في الموسم، إذ ضمن التأهل إلى نهائي كأس الملك أمام الخلود، ويحتل المركز الثاني في دوري روشن السعودي بفارق 3 نقاط عن النصر وتنتظره 8 مباريات أمام «التعاون، الخلود، الخليج، ضمك، الحزم، النصر، نيوم، الفيحاء» فيما يدشن نخبة آسيا في ثمن النهائي أمام السد القطري في 13 أو 14 أبريل المقبل.