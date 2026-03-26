اتفاقية تجمع وزارة الثقافة وجامعة جيلدهول للموسيقى والدراما

وقّعت وزارة الثقافة، شراكةً مع جامعة جيلدهول للموسيقى والدراما في لندن لتكون شريكًا أكاديميًا لكلية الموسيقى في جامعة الرياض للفنون الخميس.

وستتعاون جامعة جيلدهول للموسيقى والدراما مع جامعة الرياض للفنون في تصميم برامجَ أكاديمية لمرحلة البكالوريوس والدراسات العليا والبحث العلمي تغطي تخصّصات الأداء والإنتاج الموسيقي والتربية الموسيقية، إلى جانب توفير فرص تدريب وتطوير القدرات لأعضاء هيئة التدريس في الجامعة، وستسهم البرامج المزمع تطويرها في تنمية ودعم المواهب السعودية عبر مجموعةٍ متنوعة من المجالات الرئيسة للموسيقى، مع تزويد الطلاب بفهمٍ متكامل للعمليات الإبداعية، ومسارات البحث العلمي، والمهارات المهنية اللازمة للعمل في القطاعات الموسيقية والثقافية.

وتُعد جامعة جيلدهول للموسيقى والدراما، التي تأسست عام 1880م في لندن، من أبرز المؤسسات التعليمية المتخصصة في الفنون الأدائية، وتضم مجتمعًا دوليًا من الموسيقيين والممثلين وفنَّانِي الإنتاج، وقد صُنّفت في المرتبة الأولى في مجالات الفنون والدراما والموسيقى بحسب دليل الجامعات الكامل لعام 2025م، كما جاءت ضمن أفضل ثلاث مؤسساتٍ عالميًا في تخصُّصَي الموسيقى والفنون الأدائية، وفق تصنيف QS العالمي للجامعات لعام 2025.

وتأتي هذه الشراكة امتدادًا للشراكات التي توقِّعُها جامعة الرياض للفنون وكلياتها مع مؤسساتٍ دولية رائدة لتصميم البرامج الأكاديمية بشكلٍ مشترك، والتعاون في مجال البحث العلمي، وتقديم برامجَ إثرائيةٍ في التعليم والتنمية الثقافية.

وأعلنت الجامعة في ديسمبر الماضي عن عددٍ من الشراكات، منها شراكةٌ بين كلية الأفلام في الجامعة وكلية الفنون السينمائية بجامعة جنوب كاليفورنيا «USC»، وأخرى بين كلية الدراسات التراثية والحضارية وكلية الدراسات الشرقية والإفريقية بجامعة لندن «SOAS»، وشراكةٌ بين كلية المسرح والفنون الأدائية وكلية الفنون الأدائية «AMDA»، إضافة إلى شراكةٍ بين كلية الإدارة الثقافية وكلية إيسيك لإدارة الأعمال «ESSEC»، كما وقعت في يناير 2026 شراكة مع الكلية الملكية للفنون «RCA» لتطوير البرامج الأكاديمية في كلية التصميم والعمارة وكلية الفنون البصرية والتصوير الفوتوغرافي في جامعة الرياض للفنون.

يذكر أن جامعة الرياض للفنون تأسست بأمر ملكي، ومقرها مدينة الرياض، ويرأس مجلس أمنائها الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان وزير الثقافة، لتكون جامعةً متخصصة في مجالات الثقافة والفنون، ولتُشكّل ركيزةً أساسية للتعليم الإبداعي والابتكار الثقافي، وتمكين الطلاب من اكتساب المهارات والمعرفة والرؤية اللازمة لتشكيل مستقبل الاقتصاد الإبداعي في السعودية.

وستطلق الجامعة برامجها بشكلٍ تدريجي لتشمل مختلف المجالات والتخصصات الفرعية، مع تقديم برامجَ أكاديميةٍ شاملة تضمن التعليم المستمر في مجالات الفنون والثقافة، وتشمل الدورات القصيرة، ودرجات الدبلوم، والبكالوريوس، والدبلوم العالي، والماجستير، والدكتوراه.