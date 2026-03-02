هيثم.. جوهرة صقلها الفرنسيون.. وخطفها المصريون من التوانسة

في الثامن من فبراير 2002، أبصر هيثم حسن، لاعب منتخب مصر الأول لكرة القدم الجديد، النور في ضاحية باغنولية الهادئة المتاخمة لباريس، حيث اجتمعت في عروقه ثلاثة أنهار من الدم تتدفق بهدوء وإصرار مصري يحمل دفء النيل من والده، وتونسي ينساب بنسمات البحر المتوسط من والدته، وفرنسي يجري بإيقاع شوارع الضواحي الباريسية المتواضعة.

فتحت له هذه الخلطة الفريدة أبوابًا واسعة نحو تمثيل منتخبات ثلاثة، بعد أن دافع عن ألوان المنتخب الفرنسي في فئتي تحت 17 وتحت 18 عامًا، وبلغ حتى تشكيلة كأس العالم تحت 17 عامًا سنة 2019، حيث كان يركض على المستطيل الأخضر كطائر يبحث عن هويته وسط الرياح المتضاربة.

وفي خضم هذا التنازع الهادئ بين الدول الثلاث على موهبته، برزت حكمة قديمة تتردد في أروقة الرياضة والحياة: «إن حب البلد الأم يجري في الدم قبل أن يصل إلى القلب»، فكان الدم المصري من والده هو الذي حسم المسار في النهاية، كأن الجذور أقوى من التربة التي نبت فيها، وأعمق من كل الخيارات التي فتحت أمامه.

بدأت رحلته مع الكرة في أكاديمية باريس إف سي، حيث قضى بين سن السادسة والسادسة عشرة يتلقى أساسيات اللعبة بصمت وإصرار، كطفل ينحت حلمه في ملاعب الضواحي البسيطة بين أصوات السيارات والأحلام الصغيرة. ثم جرب حظه في أندية باستيا وميتز وتولوز، قبل أن يلتحق في صيف 2017 بنادي لا بيريشون دو شاتورو، بعد أن أثار إعجاب مسؤوليه خلال مباراة تجريبية ضد أكاديميتهم.

وقّع أول عقد احترافي له وهو في السادسة عشرة من عمره فقط، وأعلن النادي عن ذلك في الأول من يونيو وسط احتفال لافت، فيما رعاه المدير الرياضي جيروم ليروي كزهرة نادرة تنمو في حديقة الطموح.

بدأ النادي بدمجه مع فريق تحت 17 عامًا، ثم سرعان ما ارتقى إلى تحت 19 عامًا، ولعب المباريات الأربع الأخيرة من الموسم فأسهم في تجنب الهبوط بقدم يسرى سريعة وماهرة.

وبدأ يتدرب مع الفريق الأول في الدرجة الثانية الفرنسية على الرغم من صغر سنه، وكان يُوصف حينها بأنه لاعب يمتلك لمسة فنية ناعمة وانطلاقة تشبه الريح.

انتقل بعدها إلى فياريال الإسباني، حيث اكتسب خبرات ثمينة في أجواء الدوريات الأوروبية القوية، ثم خاض تجارب إعارة في سبورتينج خيخون وسي دي ميرانديس، يتنقل بين المدن الإسبانية كرحالة يبحث عن مكانه في لوحة الكرة.

وفي صيف 2024، انتقل بشكل دائم إلى ريال أوفييدو مقابل 1.5 مليون يورو، وأسهم معه في الصعود إلى الدوري الإسباني للدرجة الأولى. يبلغ طوله 1.75 متر، وينشط في مركز الجناح، ويرتبط بعقد مع أوفييدو يمتد حتى صيف 2027.

في الموسم الجاري شارك في 28 مباراة وصنع 3 أهداف، بينما بلغ إجمالي مشاركاته الاحترافية حتى الآن 245 مباراة، سجل خلالها 15 هدفًا وصنع 22، في رحلة صبورة تروي قصة الإصرار بعيدًا عن الأضواء.

تواصل معه كارلوس كيروش، المدير الفني السابق لمنتخب مصر، في عام 2021 بشأن إمكانية استدعائه، إلا أن الفرصة لم تتح له آنذاك، وفي الأعوام اللاحقة، نشأت منافسة بين مصر وتونس لإقناعه بتمثيل أي من البلدين، لكنه آثر أن يأخذ وقته للتركيز على مسيرته مع ناديه.

كشف سامي الطرابلسي، مدرب نسور قرطاج، أنهم حاولوا إقناع اللاعب بتمثيل تونس، والتقوا به بحضور والده، وناقشوا إمكانية انضمامه، إلا أنه أخبرهم أنه أقرب إلى اللعب لمصر. وقال الطرابلسي في مؤتمر صحافي: «عندما توليت تدريب منتخب تونس سألت عن هيثم حسن، تواصلنا معه والتقينا به بحضور والده وناقشنا إمكانية انضمامه إلينا، لكنه أخبرنا أنه أقرب إلى اللعب لمصر، ومع ذلك لم نغلق الباب ولا تزال هناك اتصالات ومناقشات جارية معه».

في يناير 2026، رفض عرضًا للمشاركة مع منتخب مصر في كأس الأمم الإفريقية، وقال في تصريحات صحافية إسبانية: «منتخب مصر طلب وجودي في قائمة الفراعنة ببطولة كأس الأمم الإفريقية، ولكنني رفضت بسبب أن التوقيت الخاص بالنادي لم يكن مناسبًا، أردت التركيز على النادي، أولويتي للنادي».

ونفى في الفترة نفسها ما تردد بشأن اشتراطه الحصول على مبالغ مالية مقابل ارتداء قميص المنتخب المصري، وقال: «لم أطلب أي أموال ولن أطلب ذلك أبدًا».

في مارس الجاري وصل اللاعب أخيرًا إلى معسكر منتخب مصر المنظم في مركز المنتخبات الوطنية بمدينة السادس من أكتوبر، للمرة الأولى في مسيرته، وتلقى ترحيبًا خاصًا من المدرب حسام حسن.

يستعد الفتى الشاب مع رفاقه لمواجهة منتخب السعودية في 27 مارس، ثم منتخب إسبانيا في 31 من الشهر ذاته.

ويحمل الفتى الموهوب اليوم قيمة سوقية تقدر بـ4 ملايين يورو، وفقًا لموقع «ترانسفير ماركت»، ويواصل مسيرته في الدوري الإسباني حيث خاض حتى الآن أكثر من 100 مباراة في الدرجة الثانية خلال تجاربه المتنوعة، حاملًا في خطواته قصة الجذور التي اختارت طريقها بين الرياح.