رودري يقترب من الريال

رفض الإسباني رودري، لاعب فريق مانشستر سيتي الإنجليزي الأول لكرة القدم، استبعاد فكرة انتقاله إلى صفوف ريال مدريد، وذلك عندما يرحل عن «السماوي».

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي أيه ميديا» الخميس، أن اللاعب الفائز بجائزة الكرة الذهبية عام 2024، والذي ينتهي عقده في 2027، ارتبط اسمه أخيرًا بالعملاق الإسباني.

ولعب رودري صاحب الـ29 عامًا، مع أتلتيكو مدريد في بداية مسيرته، وأكد أن هذا لن يمنعه من الانضمام للغريم التقليدي لأتلتيكو إذا اُتيحت له الفرصة، قائلًا لإذاعة «أوندا سيرو» :«هناك الكثير من اللاعبين الذين ساروا على نفس الخط. ليس بشكل مباشر، ولكن بمرور الوقت. لا يمكنك أن ترفض أفضل نادٍ في العالم».

وأشار رودري، الذي التحق بصفوف مانشستر سيتي عام 2019، إلى أنه يُفضّل العودة للعب في بلاده يومًا ما.

وأنكر النجم الإسباني الذي فاز بأربعة ألقاب للدوري الإنجليزي، بدء المفاوضات بشأن تجديد عقده مع مانشستر سيتي، مضيفًا :«مازال يتبقى في عقدي عام كامل، سيأتي وقت يتعين علينا فيه الجلوس والتحدث والحوار».

ويشعر رودري بأنه يعود لأفضل مستوياته بعد أن عانى موسم 2024ـ 2025 من إصابة خطيرة في الركبة، متابعًا :«أشعر أنني أعود لأن أكون رودري الذي نريده».