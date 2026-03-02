السعودي يتفوق في الرسميات و5 تجريبيات ترجح مصر

يتفوق المنتخب السعودي الأول لكرة القدم على مستوى المواجهات الرسمية على نظيره المصري، قبل المواجهة التجريبية التي تجمعهما، الجمعة، على ملعب «الإنماء»، في إطار استعدادات الجانبين لكأس العالم المقبلة.

والتقى المنتخبان في 8 مباريات حيث حققت السعودية الفوز في المواجهتين الرسميتين الوحيدتين، بينما تفوق المنتخب المصري في المباريات التجريبية بأربعة انتصارات مقابل تعادل واحد.

وبدأت السلسلة في دورة الألعاب العربية في المغرب بانتصار مصري بنتيجة ثلاثة عشر هدفًا مقابل صفر في الثالث من سبتمبر 1961، وفوز مصري بنتيجة اثنين مقابل هدف واحد في كأس فلسطين عام 1975 وتعادل سلبي في مباراة تجريبية عام 1988 وفوز مصري بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين في نهائي كأس العرب عام 1992، وانتصارين في مباراتين تجريبيتين الأولى في الدمام 1ـ0 عام 2005، والأخرى في القاهرة 2ـ1.

شهدت المباريات الرسمية بين الفريقين لقاءين فقط حتى الآن، الأول في كأس القارات 1999 بالمكسيك ضمن المجموعة الأولى التي ضمت أيضا المكسيك وبوليفيا حيث دخل المنتخب المصري المباراة محتاجًا إلى نتيجة إيجابية للتأهل بعد تعادلين بنتيجتين متساويتين، بينما كان المنتخب السعودي في قاع الترتيب برصيد نقطة واحدة فقط بعد خسارة أمام المكسيك بنتيجة خمسة أهداف مقابل هدف واحد، وتعادل سلبي مع بوليفيا.

انطلقت المباراة التي استضافها ملعب أزتيكا الشهير بحضور 15 ألف متفرج تقدم المنتخب السعودي بهدف مرزوق العتيبي ثم أضاف العتيبي الهدف الثاني قبل أن يتلقى المنتخب المصري طردين متتاليين لعبد الستار صبري في الدقيقة الثامنة والعشرين وحازم إمام في الدقيقة السابعة والثلاثين لينتهي الشوط الأول بتقدم سعودي بهدفين أمام فريق يلعب بنقص عددي وصل إلى تسعة لاعبين.

في الشوط الثاني أضاف إبراهيم سويد الهدف الثالث للسعودية ثم احتسب الحكم الباراجواياني أوبالدو أكوينو ركلة جزاء لمصر سجلها سمير كمونة قبل أن يسجل مرزوق العتيبي هدفين إضافيين ليحقق أربعة أهداف في المباراة الواحدة وينتهي اللقاء بخمسة أهداف مقابل هدف واحد مع طرد ثالث لسمير كمونة في الدقائق الأخيرة.

تأهل المنتخب السعودي إلى المركز الثاني في المجموعة برصيد أربع نقاط بينما خرج المنتخب المصري من الدور الأول بنقطتين فقط وكانت تلك المباراة أول فوز رسمي للسعودية على مصر في تاريخ المواجهات مع تسجيل العتيبي أربعة أهداف من أصل ثمانية سجلها طوال مسيرته الدولية.

المواجهة الرسمية الثانية جرت في كأس العالم 2018 في روسيا ضمن المجموعة الأولى التي شملت روسيا وأوروجواي أيضًا، حيث كان كلا المنتخبين قد ضمنا الخروج من الدور الأول قبل اللقاء الذي جرى في ملعب فولجوجراد أرينا أمام 36 ألف متفرج.

تقدم المنتخب المصري بهدف محمد صلاح، ثم أدرك سلمان الفرج التعادل من ركلة جزاء، قبل أن يحرز سالم الدوسري هدف الفوز للسعودية في الدقيقة الخامسة والتسعين من الوقت بدل الضائع بعد هجمة مرتدة سريعة لينتهي اللقاء بنتيجة هدفين مقابل هدف.

في إجمالي المواجهات التاريخية بين المنتخبين التي بلغت 8 مباريات فاز المنتخب المصري في أغلب المواجهات التجريبية بما في ذلك نتائج كبيرة في الستينيات والسبعينيات، بينما اقتصرت انتصارات السعودية على المباراتين الرسميتين المذكورتين مع تسجيل أهداف متفاوتة بين الفريقين، حيث يمتلك مرزوق العتيبي أربعة أهداف كأكثر اللاعبين تسجيلًا في هذه السلسلة.