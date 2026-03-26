2 أبريل موعد انطلاقة «الخَلّاط»

كشفت «نتفليكس» عن الإعلان الرسمي لعرض مسلسل «الخَلّاط»، ابتداءً من 2 أبريل المقبل على منصتها.

ويتكون المسلسل من أربع حلقات، الأولى «طريق الموت»، والثانية «انتقام جربوع»، والثالثة «سباق المريخ»، والرابعة والأخيرة «لسان معقود».

في حلقة «طريق الموت»، يخوض شاب «يجسد دوره عمر قاضي، بمشاركة محمد الدوخي» اختبارًا حاسمًا لإثبات جدارته في لحظة مفصلية من حياته، على الرغم من اقتناع والده المسبق بفشله، وينجح في إثبات نفسه على عكس كل التوقعات.

أما في حلقة «انتقام جربوع»، فينطلق حارس أمن طموح «يلعب دوره زياد العمري، بمشاركة فراس المباركي» في محاولةٍ للحصول على التقدير والإعجاب، قبل أن يجد نفسه مطاردًا بتهديد لم يكن في الحسبان.

وحلقة «سباق المريخ»، نتابع مخرجًا سينمائيًا «من بطولة عبد الله الدريس، بمشاركة علي الكلثمي» يكافح بإصرار لتحقيق حلمه، حتى تلوح له فرصة العمر لكنها تحمل ثمنًا باهظًا.

وأخيرًا حلقة «لسان معقود»، فتروي حكاية شاعر «يؤدي دوره فهد المطيري «أبو سلو» بمشاركة الشاعر مانع بن شلحاط»، يواجه مخاوفه وشكوكه الداخلية وعجزه عن التعبير عن مشاعره، لينطلق في رحلة بحث عن التعافي واسترداد ثقته بنفسه.

وبنفس روح «الخَلّاط»، تمزج قصص المسلسل بين السخرية اللاذعة والمواقف اليومية لشخصياتٍ عادية، و تؤدي القرارات الصغيرة إلى سلسلة من النتائج التي تعيد تشكيل حياتهم بالكامل.

ومن خلال التجربة الإخراجية الأولى للمخرجين عزيز الجسمي ومحمد العجمي، يجمع هذا العمل نخبة من نجوم «الخَلّاط» الّذين أحبهم الجمهور، إلى جانب مواهب من الجيل الجديد، ويوسّع «الخَلّاط» حدود هذا العالم برؤى مختلفة وحكايات جديدة.

والعمل من إنتاج «تلفاز 11» وتأليف علي الكلثمي ومحمد القرعاوي، و«الخَلّاط» يُقدم قصصًا متجذّرة في الثقافة المحلية، مع دفع حدود الكوميديا السعودية نحو آفاق أوسع بصريًا وسينمائيًا.