رغم الرفض.. الرابطة تؤجل مواجهة سان جيرمان

وافقت رابطة كرة القدم الاحترافية في فرنسا على تأجيل مباراة فريق باريس سان جيرمان الأول لكرة القدم، ومضيفه لنس، المقررة 11 أبريل المقبل، في الدوري المحلي، وفق ما أعلنت، الخميس.

ورفضت إدارة لنس الإثنين الماضي، تأجيل المواجهة ضد حامل اللقب، مؤكدة تمسّكها بـ«الإنصاف ووضوح القواعد واحترام جميع الأطراف».

وكان من المقرر لعب هذه المواجهة في المرحلة التاسعة والعشرين من الدوري بين المتصدر الباريسي «60 نقطة مع مباراة مؤجلة» ووصيفه لنس «59 نقطة» في 11 أبريل المقبل على ملعب الثاني، أيّ بين مباراتي النادي الباريسي في ذهاب وإياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ليفربول الإنجليزي، لكن مجلس إدارة الرابطة التي تشرف على دوري الدرجتين الأولى والثانية، قرر «بالإجماع» وفق مصدر مقرب من الملف التصويت على تأجيل المباراة خلافًا لرغبة لنس الذي يريد بدوره تجنب خوض ثلاث مباريات خلال أسبوع واحد، بما أن المواجهة المؤجلة مع نادي العاصمة ستكون في منتصف الأسبوع.

وفي المقابل، اقترحت الرابطة على لنس تعديل جدول مبارياته بتقديم مباراة لنس ونانت «المرحلة 33» إلى الجمعة في الثامن من مايو 2026، في حال تأهل باريس سان جيرمان إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، أي أن تُقدّم المباراة لـ24 ساعة مقارنة بموعدها السابق.

وكرر النادي الباريسي ما حصل في ثمن نهائي المسابقة القارية الذي حسمه على حساب تشيلسي الإنجليزي، حين تأجلت مباراته ضد نانت في المرحلة السادسة والعشرين لكونها كانت بين مباراتي الذهاب والإياب.

وأعادت الرابطة برمجتها في 22 أبريل وفق ما أعلنت، الإثنين.

وتقدم سان جيرمان بطلب رسمي لرابطة الدوري من أجل تأجيل المباراة، حسبما أفاد مصدر مقرب من النادي مساء الإثنين، مشيرًا إلى أن هذا النوع من إعادة البرمجة سبق وأن طُبق مرارًا لصالح أندية فرنسية تشارك في المسابقات، لكن في بيان صحافي نُشر ليل الإثنين ردًا على تعدد التصريحات والمداخلات والاقتراحات الأخيرة، أوضحت إدارة لنس أن النادي أبلغ باريس سان جيرمان برغبته في عدم تغيير موعد المباراة، إلا أن النادي الباريسي حصل في النهاية على مبتغاه.

إضافة إلى ذلك، أُرجئت مباراة بريست وستراسبورج المقررة 12 أبريل بين مباراتي ربع نهائي مسابقة «كونفرنس ليج» اللتين يخوضهما الثاني أمام ماينتس الألماني، لتلعب في 13 مايو.

وأكدت الرابطة في بيانها، الخميس، أن هذه القرارات تندرج في صلب التوجّه الاستراتيجي القوي لمجلس الإدارة، والقاضي بتمكين فرنسا من الحفاظ على مركزها الخامس في تصنيف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، والذي يتيح لها الحصول على أربع بطاقات للمشاركة في دوري أبطال أوروبا.