«NBA».. سلتيكس يوقف مسلسل انتصارات ثاندر

قاد جايلن براون، لاعب فريق بوسطن سلتيكس الأمريكي الأول لكرة السلة، زملاءه إلى انتفاضة أنهت سلسلة انتصارات أوكلاهوما سيتي ثاندر عند 12 مباراة متتالية، وذلك بعد إحرازه 14 من نقاطه الـ31 في الربع الثالث، معلنًا الفوز على حامل اللقب 119ـ109، ضمن منافسات دوري «NBA» للمحترفين.

وأضاف براون 8 متابعات و8 تمريرات حاسمة، وبرز في الربع الثالث من المباراة ولعب دورًا أساسيًا في دخول سلتيكس الربع الأخير متقدمًا 88ـ83، قبل أن يصل الفارق حتى 14 نقطة.

وقلص ثاندر الفارق إلى 109ـ115 قبل دقيقة ونصف من النهاية، وأضاف ديريك وايت رميتين حرتين ليؤمن بوسطن الفوز.

وكان الكندي شاي جلجيوسـألكسندر، أفضل لاعبي ثاندر، بعد تسجيله 33 نقطة مع 8 تمريرات حاسمة، لكن فريقه عانى من الفرص الثانية التي منحها لسلتيكس «19 نقطة من المتابعات الهجومية مقابل اثنتين فقط»، ولم ينجح سوى في 12 من 37 محاولة من خارج القوس.

وسجل الكندي لو دورت 14 نقطة، فيما اكتفى جايلن وليامس بسبع نقاط في مشاركته الثانية بعد غيابه 16 مباراة بسبب إصابة في العضلة الخلفية.

وحسم ثاندر المواجهة الأولى بين الفريقين قبل أسبوعين في أوكلاهوما سيتي بفارق نقطتين، في مباراة غاب عنها لاعبون أساسيون من الجانبين.

وخاض الفريقان مباراة بصفوف مكتملة، في مواجهة نادرة بين فريقين كبيرين في مرحلة متأخرة من الموسم.

وما زال ثاندر في صدارة الغرب والترتيب العام، لكن بفارق مباراتين أمام سان أنتونيو سبيرز الذي حقق بدوره فوزه السابع تواليًا بتغلبه على مضيفه ممفيس جريزليز 123ـ98، بجهود الفرنسي فيكتور ويمبانياما «19 نقطة مع 15 متابعة و7 صدات» وديفين فاسل «19 نقطة» وستيفون كاسل وكيلدون جونسون «15 لكل منهما».

ومني ديترويت بيستونز، متصدر الشرق والفريق الوحيد الضامن حتى الآن تأهله إلى الـ«بلاي أوف» من منطقته والثالث بالمجمل إلى جانب ثاندر وسبيرز، بهزيمته الأولى في آخر خمس مباريات والثانية في آخر تسع، وجاءت بعد التمديد على يد ضيفه أتلانتا هوكس 129ـ130.