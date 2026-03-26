الأحمد يجري جراحة الرباط في الدوحة

أجرى وليد الأحمد، مدافع فريق القادسية الأول لكرة القدم، الأربعاء عملية جراحية في الركبة «الرباط الصليبي» في مجمع سبيتار الطبي بالدوحة العاصمة القطرية، وفق بيان نشره حساب النادي الرسمي عبر منصة «إكس»، الخميس.

وأشار لـ«الرياضية» مصدر خاص، إلى أن الأحمد سيخضع عقب نجاح العملية لبرنامج تأهيلي وعلاجي على عدة مراحل، وسط إشراف خاص من قبل طبيب النادي، على أن يستمر التأهيل لمدة لا تقل عن ستة أشهر.

وتعرض الأحمد الذي يبلغ من العمر 26 عامًا، للإصابة خلال مواجهة فريقه الدورية أمام الأهلي 13 مارس الماضي، إثر احتكاكه مع الإنجليزي إيفان توني مهاجم الأخير.

وانطلق الأحمد، من الفئات السنية لنادي الهلال، ثم خاض تجربةً في إسبانيا، وبعدها عاد مجددًا إلى «الأزرق» الذي تركه يرحل مجانًا إلى الفيصلي صيف 2020، وبالصيغة نفسها، انتقل إلى التعاون يوليو 2023، فيما كان القادسية محطته الأخيرة.

وعلى الصعيد الدولي، شارك المدافع في ثماني مبارياتٍ بقميص المنتخب السعودي، نصفها ضمن بطولة كأس العرب «فيفا قطر 2025».