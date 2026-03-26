19 أبريل.. النصر يواجه الوصل في زعبيل

منح الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، الخميس، نادي الوصل حقَّ استضافة دورَي ربع النهائي ونصف النهائي من بطولة «دوري أبطال آسيا 2».

ونافس النصر السعودي نظيره النادي الإماراتي بطلب رسمي لاستضافة ربع النهائي، إلا أنَّ الاتحاد الآسيوي فضَّل منح التنظيم لدبي، بعد قرار تنظيم الأدوار النهائية من بطولة النخبة الآسيوية في جدة، ما دفعه إلى توزيع الاستضافات، لتلعب منافسات «دوري أبطال آسيا 2» في دبي.

ويستضيف «ملعب زعبيل» مباراة الوصل الإماراتي والنصر السعودي، 19 أبريل المقبل، ضمن منافسات الدور ربع النهائي، كما سيستضيف مباريات الدور نصف النهائي من البطولة ذاتها، ضمن نظام التجمع الذي يعتمده الاتحاد الآسيوي للأدوار المتقدمة.

ويواجه الأهلي القطري نظيره الحسين الأردني في اليوم ذاته.

في المقابل، تجرى مباريات الدور ربع النهائي والدور قبل النهائي من دوري التحدي الآسيوي 2025ـ2026، التي تُلعب بنظام المباراة الواحدة، 19 و22 أبريل في قرغيزستان.

وأكد الاتحاد الآسيوي أنَّ جميع القرارات خضعت لدراسة دقيقة، مع إعطاء الأولوية القصوى لسلامة وأمن جميع الأطراف المعنية. وشملت الاعتبارات الرئيسة القدرة التنظيمية، والأهم من ذلك ضمان ترتيبات سفر وتأشيرات آمنة وسلسة وفعّالة لجميع الفرق المشاركة، والمسؤولين، والشركاء.