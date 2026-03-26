الاتحاد يستأنف والغيابات تلغي التجريبية

يستأنف فريق الاتحاد الأول لكرة القدم تدريباته، مساء الجمعة، على ملعبه في جدة، بعد إجازة 8 أيام أعقبت الخسارة من الخلود بركلات الترجيح، ضمن نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

وتبدأ العودة باختبارات لياقية تستهدف التأكد من مدى جاهزية اللاعبين عقب الراحة، التي تزامنت مع عيد الفطر وبدء فترة التوقف.

ويرجح مصدر خاص بـ«الرياضية»، عدم إجراء مواجهة تجريبية للقطب الجداوي خلال التوقف، نظير غياب 10 لاعبين لمشاركتهم مع منتخبات بلدانهم خلال فترة التوقف الجارية حاليًا والتي تتزامن مع تنظيم المنتخب السعودي معسكره الإعدادي في مدينة جدة ضمن مراحل الاستعداد لنهائيات كأس العالم الصيف المقبل في أمريكا والمكسيك وكندا.

واستدعى المنتخب السعودي الأول عنصرين، حسن كادش وصالح الشهري وانضم لهما اثنان آخران إلى منتخب«ب»، محمد العيسي وأحمد شراحيلي، وغادر ستة لاعبين أجانب إلى منتخباتهم، وهم: البرازيلي فابينيو، والألباني ماريو ميتاي، والجزائري وحسام عوار، والبرتغالي روجر فيرنانديز، والكاميروني ستيفان كيلر، والصربي بريدراج رايكوفيتش.

وسيخوض الاتحاد مواجهته المقبلة في الجولة الـ 27 من دوري روشن السعودي، أمام الحزم الجمعة 3 أبريل على ملعب مدينة الأمير عبد الله الفيصل الرياضية في جدة.

ويحتل الاتحاد المرتبة السادسة في قائمة الدوري برصيد 42 نقطة، مبتعدًا عن النصر المتصدر بفارق 25 نقطة.