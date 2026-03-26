بعد 2603 أيام.. النصر يعود إلى زعبيل

يعود فريق النصر الأول لكرة القدم إلى ملعب زعبيل في دبي بعد غياب استمر 2603 أيام، حينما يلاقي نظيره الوصل الإماراتي 19 أبريل المقبل في دوري أبطال آسيا 2، حسبما نشر اتحاد اللعبة الآسيوي، الخميس.

وتحتضن الإمارات مواجهات دورَي ربع ونصف النهائي للبطولة بنظام التجمع.

وكانت آخر مواجهة لعبها النصر في ملعب زعبيل 4 مارس 2019، حينما حلَّ ضيفًا على الوصل في دور المجموعات من دوري أبطال آسيا وخسر حينها بنتيجة 0ـ1.

وتأهل النصر إلى ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2، بعدما نجح في تصدر مجموعته بالعلامة الكاملة، ثم تجاوز نظيره أركاداج التركمانستاني في دور الـ16.