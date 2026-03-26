الآسيوي يحدد ملاعب الأندية السعودية

حدد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم مواعيد مباريات ثمن نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة والتي تستضيفها مدينة جدة، وفق الموقع الرسمي للقاري، الخميس.

وسيلعب الأهلي أمام الدحيل القطري يوم 13 أبريل على ملعب «الإنماء» بمدينة الملك عبد الله الرياضية، على أن يخوض فريق الهلال مواجهته أمام السد القطري عند الـ 09:00 مساءً في اليوم ذاته على ملعب مدينة الأمير عبد الله الفيصل الرياضية.

ويخوض فريق الاتحاد مباراته أمام الوحدة الإماراتي يوم 14 أبريل على ملعب «الإنماء» عند الـ 09:00 مساءً، على أن يستضيف ملعب مدينة الأمير عبد الله الفيصل الرياضية مواجهة شباب الأهلي الإماراتي أمام تراكتور الإيراني في اليوم ذاته.

وكان الاتحاد الآسيوي أجرى صباح الأربعاء، قرعة الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة في كوالالمبور العاصمة الماليزية، والتي تستضيفها مدينة جدة.

ويلتقي الفائز من مواجهة الأهلي أمام الدحيل القطري جوهور دار التعظيم الماليزي، فيما ينتظر فريق فيسل كوبي الياباني الفائز من مباراة الهلال والسد، وسيكون الفائز من مباراة الاتحاد أمام الوحدة الإماراتي، في مواجهة ماتشيدا زيلفيا الياباني، على أن يواجه الفائز من مباراة تراكتور الإيراني وشباب الأهلي الإماراتي، بوريرام يونايتد التايلاندي.

ومن المقرر على أن تلعب المباراة الأولى في الدور ربع النهائي يوم 16 أبريل، تليها المباراتان الثانية والثالثة في 17 من الشهر نفسه، على أن تُلعب المباراة الرابعة في 18 منه، ويلعب الدور نصف النهائي، في 20 أبريل، على أن تنظم المواجهة الثانية في 21 من الشهر ذاته، والمباراة النهائية 25 أبريل.