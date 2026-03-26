البرازيل يسيطر في التجارب.. والفرنسيون يتفوقون رسميا

يتسلَّح المنتخب البرازيلي الأول لكرة القدم بأفضليته على نظيره الفرنسي في المواجهات التجريبية، فيما يستند «الديوك» إلى تفوُّقهم كلما التقوا «السيلياو» في المونديال.

بدأت المواجهات الرسمية في كأس العالم 1958 في السويد خلال الدور نصف النهائي حيث فازت البرازيل 5ـ2 بعد ثلاثية من بيليه البالغ 17 عامًا وهدفين من فافا وديدي ليحقق المنتخب البرازيلي أول ألقابه العالمية.

في أبريل 1963 فازت البرازيل 3ـ2 في تجريبية على أرض فرنسا ثم تعادلا 2ـ2 في يونيو 1977 على ملعب ماراكانا قبل فوز فرنسا 1ـ0 في أبريل 1978 على أرضها وفوز البرازيل 3ـ1 في مايو 1981 في تجريبية أخرى على الأراضي الفرنسية.

شهد يونيو 1986 في كأس العالم بالمكسيك لقاء في الدور ربع النهائي انتهى 1ـ1 في الوقت الأصلي والإضافي بعد هدف كاريكا في الدقيقة 17 وتعادل بلاتيني في الدقيقة 41 ثم فازت فرنسا بركلات الترجيح 4ـ3 في مباراة شهدت إهدار سكراتيس ركلة وتصدي الحارس باتس لمحاولة مع مشاركة زيكو من مقاعد البدلاء أمام 65 ألف متفرج.

عاد التعادل 1ـ1 في يونيو 1997 خلال بطولة تورنوي دي فرانس قبل نهائي كأس العالم 1998 في ملعب دي فرانس أمام نحو 80 ألف متفرج حيث فازت فرنسا 3ـ0 بهدفين من زيدان في الشوط الأول وهدف بيتي في الدقائق الأخيرة.

في يونيو 2001 فازت فرنسا 2ـ1 في نصف نهائي كأس القارات ثم تعادلا سلبًا 0ـ0 في مايو 2004 في تجريبية على أرض فرنسا.

في يوليو 2006 خلال ربع نهائي كأس العالم في ألمانيا فازت فرنسا 1ـ0 بهدف هنري في الدقيقة 57 من تمريرة زيدان على الرغم من وجود نجوم برازيليين مثل رونالدو ورونالدينيو وكاكا.

شهد فبراير 2011 فوزًا فرنسيًا تجريبيًا 1ـ0 بهدف بنزيما بينما فازت البرازيل 3ـ0 في يونيو 2013 على أرضها بهدفين من أوسكار وهيرنانيس ولوكاس ثم فازت البرازيل 3ـ1 في مارس 2015 على أرض فرنسا بهدفين من أوسكار ونيمار ولويس جوستافو.

يظهر التاريخ توازنًا في النتائج العامة مع أفضلية طفيفة للبرازيل في الأهداف، مقابل سيطرة فرنسية أكبر في المواجهات الحاسمة داخل كأس العالم حيث فازت مرتين وتعادلت مرة وخسرت مرة من أصل أربعة لقاءات، مع سبعة أهداف لفرنسا مقابل ستة للبرازيل في تلك المباريات.

تشمل التفاصيل أن اللقاءات جمعت أجيالًا من اللاعبين مثل بيليه وبلاتيني وزيدان ورونالدو وهنري ما جعل مباريات 1986 و1998 و2006 خالدة في تاريخ الجماهير.