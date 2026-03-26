مواجهتا النصر.. قيد التعديل

تتجه رابطة دوري المحترفين إلى تغيير موعدَي مباراتين لفريق النصر الأول لكرة القدم خلال شهر أبريل المقبل، بسبب ارتباطاته الآسيوية، وفقًا لما نشره حساب «الرياضية عاجل» على «إكس» الخميس.

ويواجه متصدر ترتيب دوري روشن السعودي مضيفه الأخدود في 11 أبريل، ضمن الجولة الـ 28، وضيفه الاتفاق في 24 من الشهر ذاته، ضمن الجولة الـ 29.

ووفق مصادر «الرياضية»، تعتزم الرابطة تقديم مباراة الأخدود إلى 9 أو 10 أبريل والاتفاق 10 أيام لتُلعَب في 14 من الشهر ذاته.

وأعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، الخميس، عن تحديد 19 أبريل موعدًا لمواجهة النصر والوصل الإماراتي في دبي، ضمن ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2. وفي 22 من الشهر ذاته، يخوض النصر، إذا كسِب الوصل، مباراة نصف النهائي ضد الفائز من الحسين الأردني والأهلي القطري. نتيجةً لذلك، فكّرت الرابطة في تقديم مباراة الاتفاق عن موعدها المحدد سلفًا، 24 إبريل، مع تقديم مباراة الأخدود يومًا أو اثنين لإتاحة وقت بين المباراتين.

وقرَّر الاتحاد الآسيوي، الثلاثاء، إجراء ثُمن نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة وربع ونصف دوري أبطال آسيا 2 من مباراة واحدة بدلًا من نظام مباراتي ذهاب وإياب.