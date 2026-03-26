رينارد: طالبت اللاعبين بالرحيل.. والعقيدي منع استدعاء العويس

حدَّد الفرنسي هيرفي رينارد، مدرب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، 3 معايير لانضمام اللاعبين إلى قائمته، من بينها حجم المشاركة مع أنديتهم، منوهًا إلى انتقال عناصر أقل مما كان يتوقعه، عبر النافذة الشتوية الماضية، على الرغم من مطالبته لكثيرين بالرحيل، بحثًا عن دقائق لعب أطول.

وعشية المباراة التجريبية مع المنتخب المصري، قال رينارد، الخميس، في مؤتمر صحافي: «نقترب من كأس العالم، وهذا تجمعنا الأخير قبل الذهاب إلى أمريكا، والمعسكر مهم للغاية بالنسبة لنا».

وأضاف من داخل قاعة المؤتمرات في ملعب «الإنماء»: «سعداء بمواجهة مصر، ونطمح إلى تقديم أداء جيد في المباراة قبل السفر إلى صربيا لملاقاة منتخبها هناك».

وعن معايير اختيار اللاعبين أبان: «المعيار الأول هو أداء اللاعب، ومهارته، وكذلك دقائق اللعب مهمة جدًّا».

وتابع: «توقعت انتقال عدد أكبر من اللاعبين خلال فترة الانتقالات الشتوية بحثًا عن فرص مشاركة أفضل، ونبَّهتُ أكثر من لاعب إلى ذلك، وحثثتهم على الاستمرار في التطور والاهتمام بالتغذية والنوم، ليكونوا في جاهزية تامة قبل خوض كأس العالم».

وكشف الفرنسي عن سبب عدم استدعاء محمد العويس، حارس مرمى العلا «درجة أولى»، على الرغم من مشاركته أساسيًّا مع فريقه موضحًا: «بدأت منذ فترة الاعتماد على العقيدي حارسًا أول للمنتخب، وراضٍ عن مستواه، وآنذاك كان العويس لا يحصل على دقائق لعب كثيرة، وحالته مشابهة للمعيوف سابقًا، لذا قرَّرت من وقتها الاعتماد على العقيدي، وعدم استدعاء العويس، لأنه سيكون الخيار الثاني».

وأقرَّ المدرب بعدم استدعائه بعض الأسماء التي اعتاد ضمّها لأنه «يعرف مستوياتهم جيدًا»، مشيرًا إلى حرصه على اختيار آخرين «لمعرفة كيف سيتعاملون مع المعسكرات، ولمراقبتهم عن قرب».

وشدَّد على ضرورة التطوُّر وتقديم أداء أفضل مما قُدِّم في كأس العرب ديسمبر الماضي مضيفًا: «المدرب لا يمكنه الرضا عن فريقه ما لم يفز بجميع المباريات، والمونديال بطولة مختلفة، وسنواجه فيها أفضل فريق في العالم وهو المنتخب الإسباني».

ورفض رينارد التهويل من شأن قلة لاعبي الخبرة لديه مؤكدًا: «عامل الخبرة ليس مؤرقًا، فلدي 6 إلى 7 أسماء تمتلكه، وهذا عدد كافٍ، وبرفقتهم وجوه شابة، وسيكون معي مزيج جيد في المحفل العالمي».

ويواجه المنتخب السعودي نظيره المصري، الجمعة، على ملعب «الإنماء» في جدة، قبل المغادرة لملاقاة صربيا على أرضها، الثلاثاء المقبل، في التجربة الثانية والأخيرة للتجمع الحالي.