حسن: «الأخضر» قوي.. ونملك بدلاء متميزين

تحدث المصري حسام حسن، مدرب منتخب بلاده الأول لكرة القدم، عن قوة المنتخب السعودي خلال مؤتمر صحافي، الخميس، في جدة قبل المواجهة التجريبية بين المنتخبين الجمعة على ملعب «الإنماء»، في إطار استعداداتهما لكأس العالم 2026.

وصرّح حسن: «سعداء بوجودنا في السعودية أمام منتخب قوي عربيًّا وآسيويًّا، يهمنا الاستفادة الكاملة من اللقاء».

وعدّ المباراة تجربة مهمة أمام المنتخب السعودي على أرضه وبين جماهيره، لافتًا إلى تاريخ اللقاءات بين المنتخبين وفوز منتخب بلاده في خمس مبارياتٍ على نظيره السعودي مقابل انتصارين لـ «الأخضر» وتعادل واحد.

وأشار حسن إلى امتلاكه بدلاء متميزين، في ظل غياب النجم محمد صلاح، مهاجم ليفربول الإنجليزي، للإصابة. وتطرّق إلى غياب سالم الدوسري، جناح المنتخب السعودي، وقال: «سالم أفضل لاعب في آسيا، وكنت أتمنى وجود صلاح وسالم في المباراة».

ونوَّه مدرب مصر بمستوى دوري روشن السعودي وتقديمه لاعبين جيدين على الدوام واستفادتهم من اللاعبين الأجانب. ولفت إلى خوض عمر مرموش، لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي، تدريبًا واحدًا فقط مع المنتخب خلال التجمّع الجاري، بسبب ارتباطه مع ناديه. فيما تطرق إلى المواجهة التجريبية مع المنتخب الإسباني، في 31 مارس الجاري، موضحًا: «بعد مباراة الجمعة سنسافر مباشرةً إلى إسبانيا، لمواجهة منتخبها القوي، نتمنى الاستفادة بشكل كامل من المباراتين».