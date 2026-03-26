رغم رفض لانس.. «الرابطة» تؤجل مواجهة باريس

وافقت رابطة الدوري الفرنسي على إرجاء مباراة فريق باريس سان جيرمان الفرنسي الأول لكرة القدم ومضيفه لانس، المقررة في 11 أبريل المقبل بسبب انشغاله بمواجهتي ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وكانت إدارة نادي لانس رفضت الإثنين تأجيل المباراة ضد حامل اللقب، مؤكدة تمسّكها بـ«الإنصاف ووضوح القواعد واحترام جميع الأطراف».

وكان من المقرر تنظيم المواجهة في المرحلة الـ 29 بين المتصدر الباريسي «60 نقطة مع مباراة مؤجلة» ولانس صاحب المركز الثاني «59 نقطة» في 11 أبريل، أي بين مباراتي الفريق العاصمي في ذهاب وإياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ليفربول الإنجليزي.

لكن مجلس إدارة الرابطة التي تشرف على دوري الدرجتين الأولى والثانية، قرر بالإجماع وفق مصدر مقرب من الملف التصويت على تأجيل المباراة خلافًا لرغبة لانس الذي يريد بدوره تجنب خوض ثلاث مباريات خلال أسبوع واحد بما أن المواجهة المؤجلة مع نادي العاصمة ستكون في منتصف الأسبوع.

وفي المقابل، اقترحت الرابطة على لانس تعديل جدول مبارياته بتقديم مباراته ضد نانت «المرحلة 33» في السابع من مايو المقبل لمدة 24 ساعة، في حال تأهل باريس إلى نصف نهائي دوري الأبطال.

وقالت الرابطة في بيانها لها الخميس إن قرارات تأجيل المباريات تندرج في صلب التوجّه الاستراتيجي القوي لمجلس الإدارة، والقاضي بتمكين فرنسا من الحفاظ على مركزها الخامس في تصنيف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، والذي يتيح لها الحصول على أربع بطاقات للمشاركة في دوري الأبطال.