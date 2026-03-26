«البريميرليج».. ارتفاع أخطاء الحكام والـ VAR

زادت أخطاء الحكام وتقنية الفيديو «VAR» في معظم مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم الموسم الجاري، لتصل إلى 54 خطأ بعد احتساب أربعة في الجولة الأخيرة، بحسب تقرير لجنة الحوادث الرئيسة في المسابقة.

وأوضحت لجنة التحكيم المستقلة، المكوَّنة من خمسة أفراد، مهمتهم تقييم جميع الحوادث في كل جولة من المباريات، أنَّ الجولة نفسها من الموسم الماضي سجَّلت 44 حالة تدخل خاطئ من الـ VAR أو أخطاء في الملعب لم تستدعِ مراجعة الفيديو.

ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي»، الخميس، عن اتحاد حكام مباريات المحترفين أنَّ الاتجاه العام إيجابي، حيث بلغ عدد الأخطاء 70 بعد 30 مباراة من موسم 2023ـ2024.

لكن عدد أخطاء الـ VAR الموسم الجاري «18» يعادل بالفعل عددها ما قبله، مع العلم أنه مع تبقي ربع الموسم الجاري، فإن هذا الرقم أقل بكثير من الإجمالي المسجل في 2022ـ2023 «38 خطأ»، و2023ـ2024 «31». ومن بين المجالات التي شهدت تحسنًا، انخفاض عدد مراجعات الـ VAR الخاطئة من أربعة إلى ثلاثة.

وفي جولة مباريات الـ «البريميرليج» التي جرت بين 14 و16 مارس الجاري، قرَّرت اللجنة أنَّه كان ينبغي احتساب ثلاث ركلات جزاء، لكن تقنية الـ «VAR» كانت محقة في عدم التدخل.

أما الأخطاء الأربعة التي أشار إليها التقرير فهي عدم احتساب ركلات جزاء لأرسنال ضد إيفرتون بسبب خطأ ارتكبه مايكل كين ضد كاي هافرتز، ولنيوكاسل بعد عرقلة ريس جيمس، مدافع تشيلسي، لمالك ثياو، ولبرينتفورد عندما تعرض كيفن شاد للإعاقة من قبل أندريه، لاعب وولفرهامبتون.

أما الخطأ الرابع فكان احتساب بطاقة صفراء ثانية خاطئة لجابرييل جودموندسون، لاعب ليدز يونايتد، في مباراة كريستال بالاس، إذ لم يكن هذا الخطأ قابلًا للمراجعة من قبل تقنية الـ«VAR»، لكن سيتم ذلك بدءًا من الموسم المقبل.

وإجمالًا، انخفض عدد تدخلات الـ «VAR» الموسم الجاري من 89 إلى 83، فيما يشير مكتب إدارة المباريات إلى أنَّ هذا يدل على تحسن في اتخاذ القرارات على أرض الملعب، وصولًا إلى المستوى العالي المنشود.

ويضيف المكتب أنَّ التأخيرات الناتجة عن الـ VAR تحسَّنت بنسبة 25 في المئة خلال المواسم الثلاثة الماضية، وانخفضت مدة التوقفات من 64 ثانية في موسم 2023ـ2024 إلى 48 ثانية في 2025ـ2026، بما في ذلك الإعلانات داخل الملاعب.