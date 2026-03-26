10 دقائق.. وزير الرياضة المصري يحفز «الفراعنة»

افتُتِح تدريب منتخب مصر الأول لكرة القدم، مساء الخميس في جدة، باجتماعٍ مع جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة المصري، دام نحو عشر دقائق، حسبما رصدت «الرياضية»، وحضره الجهاز الفني بقيادة المدرب حسام حسن.

واجتمع نبيل باللاعبين على أرضية ملعب «الإنماء»، وتحدث إليهم في حضور هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، وأعضاءٍ من مجلس إدارة الاتحاد.

وتابع ممثلو وسائل الإعلام نصف الساعة الأول من التدريب بعد زيادة الوقت المخصَّص لهم.

وكان مفترضًا دخول ممثلي القنوات والصحف لمدة 15 دقيقةً، لكنَّ الجهاز الإداري لـ «الفراعنة» أضاف ربع ساعةٍ آخرَ بعد استغراق اجتماع الوزير 10 دقائق من الربع ساعة الأولى.

ووصل المنتخب المصري إلى جدة الأربعاء، وتدرَّب فيها مساء اليوم ذاته، استعدادًا للمواجهة التجريبية مع نظيره السعودي، المقرَّرة مساء الجمعة على «الإنماء».

وضمَّ حسام حسن، هدَّاف منتخب بلاده سابقًا، 26 لاعبًا، بينهم أربعة حراس مرمى، إلى القائمة التي يخوض بها تجريبية «الأخضر»، والتجريبية الأخرى أمام إسبانيا، الثلاثاء في مدينة برشلونة.