بعد 13 نافذة.. أرقام الغنام تعيده إلى قائمة رينارد

يبحث خالد الغنام، جناح فريق الاتفاق الأول لكرة القدم، عن العودة إلى المسرح الدولي، وتسجيل مشاركةٍ جديدةٍ بقميص المنتخب السعودي بعد غيابٍ دام نحو أربعة أعوامٍ منذ ظهوره الأخير مع «الأخضر».

واستدعى الفرنسي هيرفي رينارد، مدرب المنتخب، الغنام إلى القائمة التي تواجه مصر وصربيا تجريبيًّا، الجمعة والثلاثاء المقبلين، بعد أرقامه اللافتة في الموسم الجاري، علمًا أنه كان خارج الحسابات في آخر 13 نافذةً دوليةً تحت قيادة الأول.

وانضم الغنام إلى قائمة رينارد، للمرة الأولى، خلال النافذة بين أواخر يناير ومطلع فبراير من العام 2022، عندما واجه المنتخب السعودي نظيرَيه العماني والياباني ضمن تصفيات مونديال قطر، وسجل باكورة مشاركاته الدولية بلعب 15 دقيقةً أمام «الساموراي الأزرق»، 1 فبراير.

واستمر الغنام في خيارات رينارد لنافذة مارس 2022، ولعب 15 دقيقةً أمام الصين في تصفيات كأس العالم، بتاريخ 24 من الشهر، قبل خوض الشوط الأول كاملًا في التجريبية أمام كولومبيا خلال نافذة يونيو من العام نفسه، التي شكَّلت آخر مشاركاته الدولية.

وغاب بعد ذلك عن قائمة «الأخضر» في 13 نافذةً دوليةً تحت قيادة رينارد، منها ثلاثٌ في 2022، آخرها خلال نوفمبر، التي تضمَّنت مشاركة المنتخب السعودي في نهائيات كأس العالم، كما غاب عن كأس الخليج في يناير 2023، وعن نافذة مارس في العام نفسه، التي كانت الأخيرة للمدرب الفرنسي في فترته الأولى مع «الصقور».

وبعد تعيين الإيطالي روبرتو مانشيني مدربًا للمنتخب، أغسطس 2023، عاد الغنام إلى القائمة في نافذة نوفمبر، التي شهدت مواجهتَين أمام باكستان والأردن ضمن تصفيات كأس العالم 2026، لكنَّه اكتفى بالجلوس على الدكة طوال المباراتين.

ومع بدء فترة رينارد الثانية، أكتوبر 2024، بقي الغنام خارج حسابات المدرب الفرنسي في نافذتَي نوفمبر وديسمبر من ذلك العام، وتبع ذلك ست نوافذ متتالية خلال 2025، ضمنها نافذة يونيو ـ يوليو، التي شهدت مشاركة المنتخب في الكأس الذهبية، ونافذة ديسمبر الأخيرة التي تضمَّنت خوض «الأخضر» غمار كأس العرب.

وعاد الغنام إلى قائمة رينارد، للمرة الأولى منذ نافذة يونيو 2022، تمهيدًا للمواجهتَين التجريبيتَين أمام مصر وصربيا. وجاء استدعاؤه عطفًا على ما قدمه خلال الموسم الجاري، الذي أصبح فيه أفضل هدافٍ محلي في دوري روشن السعودي بتسجيله تسعة أهدافٍ في 24 مشاركةً بعد انقضاء 26 جولةً من عمر البطولة.

ومن أبرز الإحصاءات التي سجلها امتلاكُه أعلى نسبةٍ في تحويل التسديدات إلى أهدافٍ مقارنةً بجميع اللاعبين الذين أحرزوا خمسة أهدافٍ أو أكثر في «روشن».

وسجَّل الغنام أهدافه التسعة من أصل 24 تسديدةً فقط، محققًا فاعليةً بنسبة تصل إلى 37.5%، متفوقًا على أبرز هدَّافي الدوري، وعلى رأسهم الإنجليزي إيفان توني، والمكسيكي خوليان كينيونيس، والبرتغالي كريستيانو رونالدو، والكولومبي روجر مارتينيز.

أيضًا، يُعدُّ الغنام أكثر لاعبي الاتفاق إتمامًا للمراوغات الناجحة برصيد 26 مراوغةً، كما يحتل المركز العاشر في صناعة الفرص المحققة على مستوى الدوري ككل بواقع 13 فرصةً، ولا يتفوق عليه من بين اللاعبين المحليين سوى محمد أبو الشامات، ظهير القادسية، الذي صنع 14 فرصة خطيرة.