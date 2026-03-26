«الرياضة» تدرس لعب الخليج في سيهات

تدرس وزارة الرياضة مع رابطة دوري روشن للمحترفين نقل مباريات نادي الخليج غير الجماهيرية في الموسم المقبل، لتجرى في ملعب مدينة الأمير نايف بن عبد العزيز الرياضية بالقطيف، أو ملعب النادي في سيهات، وذلك بعد التحسينات التي شهدها أخيرًا.

وطبقًا لمصادر «الرياضية» شملت أعمال التطوير في ملعب النادي تحسين غرف الملابس وتركيب مقاعد جديدة في المدرجات، حيث بلغت طاقته الاستيعابية لتتجاوز 2700 مشجع، في خطوة تهدف لتجهيزه بشكل أفضل لاستضافة المباريات، وتحسين جودة تجربة المشجع.

وفي حال خضوع ملعب الأمير محمد بن فهد لأعمال صيانة خلال الموسم المقبل، فإن مباريات الخليج قد تُنقل إلى ملعب أرامكو أو ملعب نادي الاتفاق.

يُذكر أن إدارة الخليج تقدمت في أكثر من مناسبة خلال المواسم الماضية قد طلبت لعب مباريات الفريق على ملعبه في سيهات، إلا أن تلك الطلبات قوبلت بالرفض لعدم استيفاء الملعب لمتطلبات ومعايير الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.