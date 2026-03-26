تدريب مصر الأخير يطمئن حسن

أظهرت الحصة التدريبية لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، الخميس في جدة، جاهزية جميع اللاعبين الـ 26 لمباراة المنتخب السعودي التجريبية، التي يحتضنها ملعب «الإنماء»، مساء الجمعة، ضمن برنامجَي إعداد الطرفين لكأس العالم 2026.

وخاض «الفراعنة» تدريبهم الأخير قبل المباراة على ملعبها، وأدوا تمارينَ استشفائيةً في البداية، تلتها تمارينُ لياقيةٌ، ثم مناورةٌ بين مجموعتين من اللاعبين، قادها المدرب حسام حسن.

وحسبما رصدت «الرياضية»، شارك جميع اللاعبين المصريين المستدعين في التحضيرات الأخيرة، ولم يتدرَّب أي منهم بمفرده.

وضمَّ حسن 26 لاعبًا، بينهم أربعة حراس مرمى، إلى قائمةٍ تخوض خلال فترة التوقف الجارية مباراةً تجريبيةً مع المنتخب السعودي، وأخرى مع الإسباني، الثلاثاء في مدينة برشلونة.

وغيَّبت الإصابة النجم محمد صلاح، مهاجم ليفربول الإنجليزي، عن القائمة، فيما حضر عمر مرموش، مهاجم مانشستر سيتي، ومصطفى محمد، مهاجم نانت الفرنسي.