الفرج وكنو وتريزيجيه والشناوي.. شهود الموقعة المونديالية

ينتظر لاعبان سعوديان وآخران مصريان حضروا مواجهة المنتخبين ضمن منافسات كأس العالم 2018، الظهور في مباراتهما التجريبية مساء الجمعة على ملعب «الإنماء» في جدة.

وفي 26 يونيو 2018، التقى المنتخب السعودي الأول لكرة القدم مع نظيره المصري ضمن الجولة الأخيرة من أولى مجموعات مونديال روسيا، بعدما فقدا كامل حظوظ التأهل إلى الأدوار الإقصائية.

واستطاع «الصقور» الفوز على «الفراعنة» بنتيجة 2ـ1، مضيفين انتصارًا موندياليًا جديدًا إلى سجلاتهم.

ومن جيل ذلك اللقاء تتضمن قائمة الأخضر الحالية فقط سلمان الفرج ومحمد كنو، لاعبي الوسط.

ولعب الفرج تلك المباراة بصفة أساسية، وأكملها حتى نهايتها، وسجّل فيها الهدف الأول للمنتخب السعودي من ركلة جزاء، فيما بقي كنو احتياطيًا طوال أحداثها.

على الطرف الآخر، تبقى من قائمة مصر في تلك المباراة الثنائي محمود حسن «تريزيجيه»، الجناح الأيسر، ومحمد الشنّاوي، حارس المرمى.

ولعب تريزيجيه 81 دقيقة قبل تغييره، بينما جلس الشناوي بديلًا للحارس عصام الحضري.

وهذه كانت المباراة الأخيرة بين المنتخبين اللذين يستعدان حاليًا لكأس العالم 2026 في أمريكا الشمالية.