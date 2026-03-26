ملحق المونديال.. تركيا في نهائي المسار الثالث

بلغ المنتخب التركي الأول لكرة القدم نهائي المسار الثالث من الملحق الأوروبي المؤهل إلى مونديال 2026، بتخطيه الخميس ضيفه الروماني 1-0، ليفرض موعدًا مع الفائز بين كوسوفا وسلوفاكيا اللذين يتواجهان في وقت لاحق.

وحافظ المنتخب التركي بذلك على آماله ببلوغ العرس الكروي العالمي للمرة الأولى منذ تحقيقه المركز الثالث المفاجئ في كوريا الجنوبية واليابان 2002، فيما لم تنجح مساعي نظيره الروماني الغائب عن المونديال منذ نسخة فرنسا 1998.

وسيخوض المنتخب المتأهل من المسار الثالث، دور المجموعات في المونديال الصيف المقبل إلى جانب منتخب الولايات المتحدة المضيف وباراجواي وأستراليا ضمن المجموعة الرابعة.

وبدأت تركيا المتسلّحة بعاملي الأرض وصخب الجمهور الداعم، المواجهة بضغط واندفاع كبيرين، على أمل تسجيل هدف في توقيت مبكر يكسر من خلاله التكتل الدفاعي لرومانيا.

في المقابل، حاول لاعبو المدرب ميرتشا لوتشيسكو إغلاق المنافذ المؤدية إلى مرماهم وشلّ مكامن الخطورة التركية، إضافة إلى إبقاء نسق المواجهة منخفضًا لأطول وقت ممكن ومحاولة خطف هدف من هجمة مرتدة أو كرة ثابتة.

ونجح الضيوف في تسيير الأمور بالطريقة التي أرادوها، فعلى الرغم من الأفضلية التركية استحواذًا وصناعة للفرص، غابت الخطورة الحقيقية عن مرمى الحارس الروماني يونوت رادو الذي تصدّى من دون عناء لمحاولتي باريش ألبير يلماز «9» وعبدالكريم بردغجي »19».

وعلى عكس الشوط الأول، شهدت الحصة الثانية إثارة أكبر، إضافة إلى نشاط أكثر وسرعة في الأداء، لا سيّما من ناحية لاعبي المدرب الإيطالي فينتشنتسو مونتيلا بفضل حيوية أردا غولر لاعب وسط ريال مدريد الإسباني على وجه الخصوص، والذي مرر كرة طويلة متقنة إلى الظهير الأيسر فردي كاديوغولو الذي أودعها المرمى بيمناه من مسافة قريبة «53».

وهذا هو الهدف هو الثاني للاعب برايتون الإنجليزي بقميص منتخب تركيا، بعد أول في شباك ألمانيا نوفمبر 2023.

وحاول القائد الروماني يانيس هاجي إعادة الأمور إلى نقطة البداية، لكن تسديدته بيسراه من مسافة قريبة أصابت الشباك الجانبية للزاوية اليسرى «56».

وتابع المنتخب التركي ضغطه بعد التقدُّم في النتيجة، فسدّد جناح يوفنتوس الإيطالي كينان يلديز بيمناه كرة رائعة من الجهة اليسرى داخل المنطقة، نابت العارضة عن رادو في التصدّي لها «61».

وواصل غولر نشاطه في الشوط الثاني، فاستلم كرة من الجهة اليسرى داخل المنطقة وسدّدها بيسراه قوية تصدّى لها رادو «72». وسدّد البديل الروماني المخضرم نيكولاي ستانتشيو كرة أرضية بيسراه من الجهة اليمنى داخل المنطقة، ردّها القائم الأيسر «78».