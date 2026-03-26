بعد الإقصاء الإفريقي.. الأهلي يبعد الخطيب ويتمسك بالمدرب

القاهرة ـ الفرنسية

تستمر توابع خروج فريق الأهلي المصري الأول لكرة القدم من ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، إذ أعلن النادي، الأربعاء، وسط حالةٍ من الغضب الجماهيري، إلغاء تفويض محمود الخطيب، رئيس مجلس الإدارة، بالإشراف على شؤون اللعبة في الفترة المقبلة.

وكان الأهلي، صاحب الرقم القياسي في التتويج بدوري أبطال إفريقيا «12»، ودَّع البطولة من الدور ربع النهائي بالخسارة أمام الترجي التونسي 2ـ4 في مجموع المباراتين، ليواصل موسمه المخيب على الرغم من الآمال الضخمة التي عُقِدَت عليه بعد موسم انتقالاتٍ قوي.

وجاءت المحصلة بخروج الفريق من الدور الأول لكأس العالم للأندية، ومن دوري أبطال إفريقيا، وتوديع كأس مصر من الدور الأول على يد فريق المصرية للاتصالات، الناشط في دوري الدرجة الثانية، فيما يحتل حاليًّا المركز الثالث في الدوري المصري بفارق ثلاث نقاطٍ خلف الزمالك وبيراميدز قبل انطلاق المرحلة الثانية لتحديد بطل المسابقة.

وأعلن مجلس إدارة النادي في بيانٍ رسمي، الأربعاء، تكليف ياسين منصور، نائب الرئيس، وسيد عبد الحفيظ، عضو المجلس، بالإشراف على شؤون كرة القدم مع منحهما كافة الصلاحيات.

وذكر شريف فؤاد، المتحدث باسم مجلس إدارة الأهلي، في تصريحاتٍ صحافيةٍ لوكالة الأنباء الفرنسية، أن «محمود الخطيب رمزٌ كبيرٌ للنادي، ويمكن لمنصور وعبد الحفيظ استشارته، لكنْ القرار النهائي في هذا الملف سيكون لهما».

وأضاف: «مجلس الإدارة يُقدِّر حالة الغضب التي تمرُّ بها الجماهير، لكنْ يجب أن نتحلَّى بالهدوء، وأن نتخذ القرارات بموضوعيةٍ. التغييرات التي حدثت لن تكون الأخيرة، وأمام منصور وعبد الحفيظ خطواتٌ عدة أخرى في الأيام المقبلة».

وفي سياقٍ متَّصلٍ، كشف مصدرٌ في إدارة الأهلي عن أن منصور وعبد الحفيظ عقدا مشاوراتٍ عدة مع المسؤولين داخل قطاع كرة القدم، ومع الدنماركي يس توروب، مدرب الفريق الأول، وأن الفترة المقبلة ستشهد قراراتٍ أخرى.

وقال المصدر: «بعد لجنة التخطيط، وإدارتَي التعاقدات والكشافة من المتوقَّع أن يرحل محمد يوسف، المدير الرياضي، كما سيتم إجراء تغييرٍ شاملٍ في قطاع الناشئين. توروب مستمرٌّ لنهاية الموسم، لكن ربما يرحل مع الجهاز الفني بالكامل بعد ذلك. سيتولى عبد الحفيظ مهام المدير الرياضي بصفةٍ مؤقتةٍ، وسيحضر يوميًّا مع الفريق الأول لحين انتهاء عملية التغيير».

وتابع المصدر: «منصور وعبد الحفيظ أكدا أن باب الخروج من النادي مفتوحٌ لأي لاعبٍ يرغب في ذلك خلال الفترة المقبلة، والجميع تحت التقييم حتى نهاية الموسم»، مشيرًا لإمكانية حدوث مفاجآتٍ في قائمة اللاعبين