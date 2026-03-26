باردغجي: أستحق دقائق أكثر في برشلونة

انتقد السويدي روني باردغجي، جناح فريق برشلونة الإسباني الأول لكرة القدم، قلة مشاركاته في موسمه الأول بعد انتقاله من كوبنهاجن الدنماركي.

وبينما يقدم اللاعب مستويات رائعة وقتما يعتمد عليه المدرب الألماني هانزي فليك، فإن مشاركة الدولي السويدي «20 عامََا» كانت محدودة بـ 22 مباراة بجميع المسابقات منها 16 في الدوري، والغالبية العظمى منها بديلًا.

وظهر باردغجي عبر وسائل الإعلام ليعترف بأنه غير سعيد بسبب قلة دقائق مشاركته، حسبما نقلت صحيفة «سبورت» الإسبانية.

وقال اللاعب في تصريحات صحافية خلال معسكر المنتخب السويدي: «الحقيقة أنه حتى اللحظة الحالية، شاركت لفترة قصيرة، لدي صبر، لكن بأمانة، أعتقد أنني أستحق أن ألعب أكثر».

وأضاف: «أنا لست سعيدا بنسبة 100 بالمئة، لكن هذه هي كرة القدم، أحترم هؤلاء الموجودين في القائمة لفترة طويلة، وهم زملائي، وأنا أعرف ما يمكنني أن أفعله، فلدي ثقة كبيرة في نفسي».

وخلال فترة الانتقالات الشتوية ارتبط اسم باردغجي بالرحيل عن برشلونة، في ظل اهتمام من جانب عدة أندية منها بورتو البرتغالي، وفي ذلك الوقت، أغلق فليك الباب أمام رحيل الجناح السويدي، لكن في الصيف قد تتجدد فرصته.

وبلغت دقائق مشاركات بارداغجي مع برشلونة 615، أي بمعدل 28 دقيقة لكل مباراة تقريبََا. وسجل خلال هذه الدقائق هدفين أحدهما بالدوري والآخر في السوبر الإسباني.